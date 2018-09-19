SBC تقدم مفهوم جديد للمشاهدة التلفزيونية عبر “التاسعة عندنا”

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان أنه للمرة الأولى على مستوى الفضائيات العربية ستطلق قناة SBC أضخم باقة برامجية جديدة خلال فترة ذروة “التاسعة مسًاء” تحت لافتة (التاسعة عندنا)، بإنتاج أشهر بيوت الخبرة العالمية في الإنتاج ولكن بقالب وتقديم سعودي 100%.

وأوضح الشريان، أنه من المقرر أن تدشن القناة برامجها الجديدة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 88 في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وجاء ذلك خلال حفل استعراض القائمة البرامجية الجديدة لقناة SBC الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء في الرياض بحضور نخبة من الإعلاميين والصحافيين الفنيين، بالإضافة إلى مشاهير التواصل الإجتماعي.

روح التطوير

ومن جهة أخرى أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بأن الفترة التجريبية الماضية كانت ناجحة، حيث وضعت SBC بصمتها في سباق الأفضلية البرامجية، واستقطبت رغم حداثتها وبدئها من الصفر شريحة مهمة من الجمهورين السعودي والعربي على حد سواء.

وأضاف الشريان، حصلنا في المرحلة الأولى التجريبية على أبرز الأعمال المحلية والعربية وكنا الأقوى في المحتوى بشهادة الجميع مما أثر إيجابا على نسب المشاهدة، و كان هدفنا إيصال رسالة واضحة لجميع أطراف السوق الإعلامي في المنطقة و كبار منتجين العالم أن المملكة قادمة بذراعها الإعلامي الحكومي للدخول لسوق المحتوى الانتاجي.

روح التطوير

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون:” تهدف قناة SBC إلى تقديم وبث مادة ترفيهية هادفة تناسب الشباب والعائلة السعودية بمفاهيمها وقيمها، وتتماشى مع روح التطوير والتجديد التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، من السياحة إلى الترفيه والإنفتاح، ونبذ التطرف، وصولاً إلى التقنية الحديثة، والاقتصاد الجديد، وتنويع مصادر الدخل، ورؤية المستقبل، لتستقطب المشاهد السعودي أولاً ومن ثم المشاهد الخليجي والعربي.

وستقدم القناة باقة واسعة من البرامج والمسلسلات الحصرية المحلية والعربية، مما سيمكنها من دخول منظومة العمل الإعلامي الذي يحقق الربح المادي وجذب السوق الإعلاني في السعودية، حيث تعمل على استقطاب كافة المواهب السعودية الشابة، المحترفة والهاوية، لتصبح قناة سعودية بقيادات ووجوه وإبداع سعودي، تعتمد على الترفيه والإبهار البصري بجودة عالية، وتجذب أكبر نسبة من الجمهور إلى شاشتها.

وأضاف الشريان أن القائمة البرامجية للقناة تنقسم إلى جزئين برامج أنتجتها هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة في الإنتاج العالمي بمواصفات دولية ولكن بقالب محلي، وأما الجزء الثاني فهو الحصول الحصري لبعض المسلسلات الدرامية الخليجية المصرية والعربية أو شراء بعض حقوق العرض.

القائمة البرامجية

وسيطل على المشاهدين في يوم السبت من كل أسبوع برنامج “نجم السعودية” وهو برنامج مسابقات فني غنائي يعد الأول من نوعه في المملكة، متخصص باكتشاف المواهب الغنائية السعودية وصقل قدراتهم، كما أنه سيوفر فرصًا جديدة للمغنيين غير المحترفين من عمر 15 عاماً وما فوق، ليصبحوا نجومًا للفن والغناء، ويقدمه الثلاثي المميز المؤلف والمنتج الموسيقي ممدوح سيف، وأخطبوط العود البارز الفنان عبادي الجوهر، والفنانة وعد.

ومن برامج المسابقات التي أنتجتها قناة SBC للمشاهدين السعوديين والعرب “جوائز السعودية” الذي يعرض في سهرة الأحد ويعتمد على الاتصالات الهاتفية، واستطاع البرنامج تحطيم الأرقام القياسية في التفاعل مع الجمهور خلال دورة رمضان البرامجية من التفاعل عبر الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعي، ليعود لهم في الدورة الراهنة بعرض جديد ومختلف، كونه أصبح محطة أساسية لجذب المشاهدين عبر رفع قيمة الجوائز الموزعة وطرح أسئلة عن مختلف المناطق السعودية، وهو من تقديم الفنان السعودي عبد المجيد الرهيدي.

ومساء كل اثنين سيتطرق برنامج “أفلام سعودية” إلى الأفلام التي تم إخراجها من قبل مخرجين سنمائيين سعوديين، وهو من تقديم أحمد الشايب، فيما يعرض في التاسعة من كل ثلاثاء برنامج “خمس خواتم”، وهو برنامج مسابقات جديد، يمنح كل متسابق خاتم يحاول عبره المتسابق أن يمسك بما تعرضه أرضية LED من صور متحركة، وعلى المشتركين وضع الحلقة على الإجابة الصحيحة، لكن حجم الحلقة يتقلص مع تقدم اللعبة، مما يجعل التحدي أكبر، وهو من تقديم ياسر السقاف.

وسيمنح مزروع المزروع في برنامج “أحب السعودية” المشاهدين فرصة التعرف على وطنهم مساء كل أربعاء بطريقة ترفيهية مسلية وسيعزز لديهم حب الوطن والانتماء له، حيث يجتمع فريقان من المشاهير احتفالاً بحبهم للمملكة من خلال التنافس على مدى معرفتهم للسعودية.

ثم تعود القناة بالمشاهدين إلى كواليس “نجم السعودية” لتعرض عليهم قصصاً وخفايا لم يشاهدوها من قبل في سهرة الخميس، فيما يكتشف كل من محمد باجنيد وعبد الرحمن بخش في برنامج “رحال” 30 منطقة ووجهة غريبة في المملكة، ويقوم كل شاب منهما بمواجهة تحديات مختلفة، كتذوق أشهر الأطباق مثل أكل القنفذ وتجربة عادات وألبسة كل منطقة.

فيما يعرض برنامج “جربها” في كل حلقة موضوع يُعتقد بأنه خرافة ثم يُختبر علمياً إذا ما كان صحيحاً أو خاطئاً عبر الأدلة والبراهين العملية، وفي نهاية كل حلقة يعلن مقدم البرنامج عبد الجليل شاكر عن خرافة الحلقة المقبلة، ويقوم المشاهدين بإرسال فيديوهات لهم لإثبات كون الخرافة صحيحة أو غير صحيحة.

وفي برنامج “نور” تروي كل حلقة قصة عالم غيّر العالم بنظرياته، ومازالت اكتشافاتهم تلعب دورًا أساسيا في حياة الإنسان اليومية، كـ “نيوتن، وألبرت اينستاين، وعالم الرياضيات المسلم الخوارزمي”، وتتحدث كل حلقة عن حياة العالم الشخصية وتأثير نظرياته الواقعية عبر تبسيطها بهدف استيعاب المشاهدين لها، وهو من تقديم عبد الحكيم جمعة. وستقدم شاشة SBC للمشاهد السعودي والعربي باقة من البرامج المميزة والنوعية الأخرى التي ستنال إعجابهم في سهرة الجمعة.