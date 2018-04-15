space X ستتيح إمكانية السفر بصاروخ من مدينة إلى أخرى على الأرض خلال عشر سنوات

أعلنت رئيسة شركة space X السيدة “جوين شوتويل”، عن الشركة تعمل بكل جديدية على المشروع الذي أعلن عنه العبقري إيلون ماسك بصناعة صاروخ للسفر من مدينة إلي مدينة أخرى على الأرض.

وأكدت أن خلال عشر سنوات من الآن سيكون هنا على الأرض صاروخ مُصمم للفضاء الخارجي للسفر من مدينة إلى أخرى على الأرض، متعهدة.

وأشارت “شوتويل” – في كلمتها خلال مؤتمر تيد الذي أقيم في “فانكوفر” إلى أن هذه الخطة ستنفذ بالتأكيد، مع إتاحة السفر إلى المريخ في ذلك الوقت أيضاً.

وأوضحت أن الفكرة تتمثل في إمكانية تحليق صاروخ ضخم يسع نحو 100شخص مثل طائرة تقليدية،.

ويكون قادراً على السفر من نقطة إلى نقطة على الأرض أسرع بكثير من الطائرة.

كما يمكنه الهبوط على مساحة تتراوح من خمسة إلى عشرة كيلومترات خارج مركز المدينة.

وكشفت “شوتويل” أن تكلفة التذكرة سيكون ما بين تكلفة تذكرة الطيران الاقتصادي ودرجة رجال الأعمال على متن الطائرة.

وقد تبلغ التكلفة آلاف الدولارات للسفر عبر المحيطاتمسافات طويلة جدا.

ولكن الميزة هنا إنك ستسافر إلى أي مكان على وجه الأرض خلال أقل من ساعة.