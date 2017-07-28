STC وموبايلي تنهيان دراسة دمج الأبراج

الرياض ــ البلاد

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، الدكتور خالد البياري، انتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بدمج الأبراج مع شركة موبايلي.

وقال البياري في مقابلة مع قناة “العربية” “البعض يعتقد أن الأمور تسير ببطء فيما يتعلق بدمج الأبراج، ولكن هذه الخطوة معقدة، ومن الضروري للشركتين بذل الجهد الذي تحتاجه هذه العملية”.

وفيما يتعلق برخصة البحرين التي تنافس عليها الاتصالات قال البياري، “متفائلون بالفوز بالرخصة العمانية، وستكون عملية تواصل للخدمات التي تقدمها الشركة في الكويت والبحرين، ونعد انه اذا اعطينا الفرصة ان نحدث نقلة نوعية في السوق العماني، وننظر له بشكل جدي، وليس فقط تقديم خدمات اعتيادية وإنما توفير خدمات متقدمة”.

وحول نتائج الاتصالات السعودية في الربع الثاني قال البياري، إن الشركة ركزت على كفاءة المصروفات في عملياتها كافة، وحدث نمو في الاستثمارات التي تساهم فيها الشركة، وهو ما أدى إلى نمو جيد في الأرباح.

وقال البياري “قطاع الاتصالات بعمومه يواجه تحديات كبيرة، منها ما هو مرتبط بالتقنيات التي توفر خدمات شبيهة، وبعضها اشياء تنظيمية، من بينها على سبيل المثال البصمة التي اثرت على كل الشركات، اضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي واجهته السوق في الفترة الماضية”.

إلا أن البياري أبدى تفاؤله بما اتخذته الدولة من خطوات مؤخرا ستساهم في تحسن الإيرادات من ناحية قدرة المستخدمين على الدفع لاحتياجاتهم في هذا المجال.