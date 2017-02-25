العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

آبل تبدأ رحلتها مع كارثة احتراق الهواتف بهاتفها آيفون 7 بلس…!

0 تعليق 1801 مشاهدة
آبل تبدأ رحلتها مع كارثة احتراق الهواتف بهاتفها آيفون 7 بلس…!
شارك عبر واتساب

من الواضح للوسط التقني أن كارثة احتراق الهواتف لن تقف علي العملاقة الكورية سامسونج وهاتفها نوت 7 …!

لأننا سنبدأ رحلة جديدة مع العملاقة الأمريكية آبل وهاتفها آيفون 7 بلس وكوراث الاحتراق.

حيث بدأت شركة آبل تحقيقاتها بخصوص التقارير التي تفيد باحتراق هاتف آيفون 7 بلس واشتعال النيران فيه.

بشكل تلقائي دون سابق إنذار ويبدو أن المشكلة في البطارية لان الاحتراق ناتج من مكانها.

وبدء التحقيق بعدما قمت صاحبة الهاتف بنشر فيديو يوضح عملية الاحتراق  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

فصاحبة الهاتف هي برينا أوليفاس من مدينة توسون في ولاية أريزونا الأمريكية:

تفاجأت بتصاعد الدخان أثناء نومها من هاتفها الذي الذي لم تستعمله لبضعة أيام، وأن المشاكل بدأت قبل ذلك بيوم مع هاتفها، الذي اشترته من شركة سبرينت في شهر ينايرحيث انه لم يعمل.

ةهذا اضطرها أن  تأخذ الهاتف إلى متجر آبل حيث جرى فحصه من قبل الموظفين واخبارها بأن كل شيء على ما يرام.

وعاد الهاتف للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن مقطع فيديو الاحتراق حصل علي عدد مشاهدات أكثر من 1.26 مليون مرة.

وحصل على أكثر من 30 ألف عملية إعادة تغريد لمشاركته ومئات الرودود والاستفسارات.

وفي خلا ساعات تغير كلام صاحبة الهاتف التي كانت مستاءة من اشتعال النار بهاتفها وسماع أصوات تخرج منه.

وقالت انها أعطت الهاتف لشركة آبل، وانها تجري اختبارات لمعرفة سبب ذلك، وستتوصل للسبب في خلال أسبوع.

ولو إنك من متابعي العلامة التجارية آيفون فأنت حتما سمعت في شهر اكتوبر الماضي عم إدعاء شخص استرالي ان هاتفه آيفون 7 قد اشتعلت النيران فيه ودمرت سيارته.

لتصبح حالتنا هنا ليست الأولي التي تخص احتراق هواتف آيفون 7.

ولكن هل ستنجح شركة آبل في مواجهة هذه المشكلة وتعالجها بأسرع وقت…!؟

أم ستسلك درب منافستها التقليدية سامسونج وما حدث مه هاتف جالاكسي نوت 7 ؟

الوسوم:, , ,

التصنيف: تكنولوجيا

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق