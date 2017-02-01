آبل تحقق مبيعات وإيرادات قياسية في الربع الأول لعام 2017…!

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كما هي العادة للشركات العالمية وكبري شركات التكنولوجيا فإن الكل يتبادر للإعلان عن نتائجه المالية للربع الأول من العام.

وبناء عليه كشف شركة آبل عن نتائج مبيعاتها للربع الأول من السنة المالية 2017.

حيث حققت الشركة إيرادات تصل إلي 78.35 مليار دولار … لتصل أرباحها إلي 17.8 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن المحللين للسوق التقي كانوا يتوقعون تحقيق إيرادات تصل إلى 77.38 مليار دولار.

ولكن صرحت الشركة في شهر أكتوبر بإنها تتوقع تحقيقها إيرادات بين 76 و78 مليار دولار، مما جعل نتائج اليوم رقماً قياسياً بالنسبة للشركة.

وبناء عليه أعلن “تيم كوك” الرئيس التنفيذي لشركة آبل :

أن هذه الأرقام مستمدة من إيرادات عدد الوحدات المباعة من هواتف آيفون، إلى جانب إيرادات قياسية من عدد وحدات ساعة آبل ووتش الذكية المباعة.

بالإضافة مع الإيرادات القادمة من أعمال الخدمات المزدهرة.

واعتمدت أرباح الشركة خلال الإعلان الحالي على مبيعات هواتف آيفون 7 و7 بلس،.

والتي أعلنت عنها شركة آبل في شهر سبتمبر الماضي حيث قدمت فيها المميزات الجديدة وهي:

الكاميرا الخلفية المزدوجة وميزة مقاومة المياه ضمن النماذج الجديدة على عكس النماذج الأقدم.

وبلغ عدد هواتف آيفون المباعة خلال الربع الأول من السنة المالية 2017 حوالي 78.29 مليون هاتف.

وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 5% عن مبيعات الآيفون للعام الماضي، وبذلك فإن هواتف آيفون حققت إيرادات تبلغ 54.37 مليار دولار.

وأعلنت آبل أنها باعت 13.08 مليون حاسب آيباد لوحي، وهذا أقل من العام الماضي بنسبة 19 %، لتقل إيرادات حواسيب الآيباد بنسبة 22 % هذا العام.

ولكن آبل باعت 5.37 مليون حاسب ماك، وهذا الرقم أعلي من الرقم المحقق العام الماضي وهو 5.31 مليون جهاز.

لتمثل إيرادات حواسب الماك 7.24 مليار دولار،لتكن أعلي بنسبة 7 % عن العام الماضي.