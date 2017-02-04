آبل تستعد لبدء إنتاج هواتف آيفون في الهند

من الواضح أن عملاقة التقنية الأمريكية آبل تسعي بكل السبل لزيادة مبيعات هواتفها الآيفون…

وبناء عليه فإن شركة آبل تستعد لبدء إنتاج هواتفها الآيفون في الهند في شهر أبريل القادم.

حسبما أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات الإقليمي لولاية كارناتاكا الهندية “Priyank Kharge” .

وقد أعلن ذلك بتغريدة علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر….

Apple's intentions to make iPhones in Bengaluru will foster cutting-edge technology ecosystem & supply chain development in the state. — Priyank Kharge (@PriyankKharge) February 2, 2017

وقد جاء هذا بعد مرور أشهر عديدة من المفاوضات بين الأمريكية آبل والحكومة المحلية.

وقد تم اللقاء الأول في شهر مايو بين المدير التنفيذي لشركة آبل “تيم كوك” وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي.

ويري الكثير من المحللين لسوق هواتف آيفون أن هذا التوقيت يخدم شركة آبل كثيراً.

حيث أنها تعاني من تباطأ في مبيعات هواتفها في أسواق رئيسية كبرى مثل الصين.

لانها تفتح لنفسها سوق ضمن أحد أسواق الهواتف الذكية الكبيرة والسريعة النمو في العالم.

واجتمع المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل مع الوزير في شهر يناير المنصرم للتأكيد على الموعد الزمني.

ووفقاً للوزير “سوف يجري تصنيع هواتف آيفون في مدينة بنغالور ضمن ولاية كارناتاكا.

على أن تستهدف جميع الأجهزة المصنعة السوق المحلية الهندية”.

وأضاف الوزير قائلاً “لم نناقش أي حوافز أخرى” وسوف تساعد الولاية شركة آبل فيما إذا قررت اللجوء إلى إبرام عقود مع شركات مصنعة أخرى موجودة في الولاية.

وقد كلفت الشركة الأمريكية الشركة التايوانية المصنعة للهواتف الذكية Wistron لتجميع هواتف آيفون في مدينة بنغالور.

والجدير بالذكر أن بنفالور بمثابة العاصمة التكنولوجية في ولاية كارناتاكا.

وجهزت Wistron منشأة في منطقة بينيا الصناعية في مدينة بنغالور في الهند، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في قارة آسيا

وقد شحنت شركة آبل التي يأمل بشكل كبير في السوق الهندي 2.5 مليون هاتف آيفون إلى الهند خلال عام 2016.