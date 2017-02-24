آل الشيخ يستقبل وفد جامعة إفريقيا العالمية وقرقاح

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الرياض – واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالوزارة أمس وفداً من مجلس أمناء جامعة إفريقيا العالمية في السودان برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس منظمة الدعوة الإسلامية، وحضور معالي رئيس مجلس الأمناء وزير خارجية السودان الأسبق الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، ومعالي عضو المجلس رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني الدكتور عصام البشير ، ومعالي عضو المجلس وزير الإعلام الأسبق مدير الجامعة الدكتور كمال عبيد .

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد السوداني، مسجلا تقديره لمواقف السودان الثابتة والراسخة بقيادة فخامة الرئيس عمر البشير ، تجاه دعم التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ودعم قيادة التحالف العربي والإسلامي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، ودعم قيادته الشرعية.

وأثنى معاليه على الدور الدعوي والأكاديمي الذي تقوم به الجامعة في السودان بصفة خاصة، وإفريقيا بصفة عامة، مؤكداً حاجة القارة الإفريقية إلى مثل هذه الجامعات للقيام بالرسالة العلمية والدعوية، وكل ما يخدم ويدعم العمل الإسلامي.

من جانبهم عبر أعضاء وفد الجامعة في كلماتهم عن عظيم امتنانهم وشكرهم للمملكة وقيادتها الرشيدة ، لدعمهم المتواصل لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في مختلف أقطار العالم،

مشيدين في هذا الصدد بالدعم الذي تجده الجامعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وبين معالي الدكتور مصطفى عثمان أن جامعة إفريقيا العالمية تضم أكثر من (15) ألف طالب من (72) جنسية من مختلف أنحاء العالم أكثر من (50) % منهم أفارقة.

من جهة أخرى استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتبه بالوزارة أمس مدير الشؤون العلمية في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في فرنسا الشيخ أنيس قرقاح الذي يزور المملكة حاليا.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين الوزارة والمعهد في مجالات العمل الإسلامي المختلفة، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله .