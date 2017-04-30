آل فتيل : بالانضباط سننتصر

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جدة – أحمد إلياس

وصف اللاعب محمد آل فتيل مدافع الأهلي مواجهتهم أمام فريق الرائد ببريدة بالصعبة، وقال آل فتيل: كل ما نتمناه هو أن نكون مركزين في المباراة، ونطبق كل ما يطلبه منا المدرب، واعتماد الانضباط التكتيكي في الملعب، وهذا ما سيجعل الفريق يعود إلى جدة بنقاط المباراة الثلاث، ومن الضروري أن نجتاز مباراة اليوم بانتصار،

وتابع: الرائد صاحب الأرض فريق صعب ومتطور ومبارياته أمام الفرق الكبار على ملعبه خير شاهد، فقد استطاع أن يسجل نتائج مميزة، ومن الصعوبة أن تسجل انتصارا عليه في ملعبه، وهو فريق قوي وصعب المراس؛ لذلك نحن ذاهبون إلى القصيم على أن المباراة نهائي، وإن شاء الله، نعود بالنقاط الثلاث.