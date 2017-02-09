آل فتيل : بالانضباط سننتصر
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جدة – أحمد إلياس
وصف محمد آل فتيل مدافع فريق الأهلي مواجهتهم أمام فريق القادسية اليوم ضمن الجولة18 لدوري جميل للمحترفين على ملعب استاد مدينة الأمير بن جلوي الرياضية بالراكة، بالأصعب على الفريق خلال الفترة الحالية، وقال: المباراة مهمة لفريقنا، وكل ما نتمناه هو أن نكون مركزين في المباراة، ونطبق كل ما يطلبه منا المدرب، واعتماد الانضباط التكتيكي في الملعب، وهذا ما سيجعل الفريق يعود إلى جدة بنقاط المباراة الثلاث.
الوسوم:آل فتيل : بالانضباط سننتصر
التصنيف: الرياضة
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