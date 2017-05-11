آيسكريم بدون حليب وكريمة وبثلاث مكونات من الشيف نيفين عباس

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية والحلويات

المثلجات أو الآيسكريم (آيس كريم) من الأشياء المفضلة للجميع خاصة الأطفال فى ظل الأجواء الحارة التى نعانى منها تلك الفترة من بدء حلول نسمات الصيف

لا يوجد أفضل من المثلجات التى تصنع فى المنزل بطرق آمنة بعيدة عن المواد الحافظة والألوان الصناعية التى تضر بالصحة

ومع إرتفاع الأسعار هناك بعض الصعوبة فى شراء كميات من الكريمة أو الحليب كما أنها مواد دسمة للغاية تكسبك الكثير من الوزن

نقدم لكم اليوم طريقة عمل آيسكريم آمن سريع وسهل التحضير بمكونات منزلية متوفرة وغاية فى السهولة

تابعى السطور التالية للتعرف على آيسكريم إقتصادى بثلاث مكونات فقط !

المقادير اللازمة لعمل آيسكريم منزلى بدون كريمة أو حليب وبثلاث مكونات فقط

3 حبة موز

(يمكن تغيير النكهة بحسب الرغبة وإستبدال الموز بأى نكهة فواكه أخرى)

عصير ملعقة صغيرة من الليمون للحفاظ على لون الموز من الأكسدة

عصير نصف كوب من البرتقال

طريقة عمل آيسكريم منزلى بدون كريمة أو حليب وبثلاث مكونات فقط

نقوم أولاً بأخذ الموز وتقشيره

يقطع شرائح متوسطة الحجم إلى رفيعة

يدهن بالقليل من الليمون للحفاظ على لونه الأبيض

ثم يوضع بكيس لحفظ الفواكه مع مراعاة عدم دخول الهواء للموز

يحفظ الموز فى الفريزر أو المجمد حتى يتجمد تماماً ويصبح قوى

نقوم بإخراج الموز من الفريزر

ثم يوضع فى الخلاط

يضاف له عصير البرتقال وملعقة الليمون

ثم نقوم بخفق الخليط برفق حتى تتجانس المكونات ويخفق الموز جيداً

يرفع الخليط من الخلاط وستلاحظين قوام ثقيل يشبه تماماً المثلجات

قومى بوضعه فى أكواب التقديم مع الإضافات المحببة لكِ سواء كانت فواكه طازجة أو بعض المكسرات المجروشة

وتمتعى بالحصول على آيسكريم مثلج آمن وغير ضار بصحة أسرتك وأطفالك

ويمكنك تنويع أطعمة الآيسكريم عن طريق مزج الموز مع الفراولة على سبيل المثال أو جوز الهند مع القليل من الأناناس للحصول على نكهة آيسكريم إستوائية رائعة

كما يمكن مزج التوت الأحمر مع الفراولة أو الكرز أو مزج أكثر من نوعين فواكه معاً للحصول على كوكتيل من المثلجات بأطعمة مختلفة

أو عمل أكثر من نوع للتشكيل فى الأطعمة والألوان