أبا الخيل نائبا للرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء ، على استمرار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، نائباً للرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد لمدة ثلاث سنوات.

وعبر أبا الخيل، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، واعتزازه وفخره بهذه الموافقة وسأل الله تعالى أن يكون محل الثقة، وعند حسن ظن القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن هذا التعيين هو تقدير لمكانة المملكة العربية السعودية ولقيادتها ولعنايتها بشؤون العالم الإسلامي ودورها في تأسيس ورعاية تلك الجامعة.