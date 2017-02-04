أبدع.. واقترب من الصدارة .. الأهلي ( العنيد ) يضرب برباعية في العميد
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جدة-أحمدإلياس
حول الأهلي تأخرة أمام غريمه الاتحاد إلى فوز كبير بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جرت بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.
أخذ العميد زمام المبادرة في وقت مبكر عن طريق عدنان فلاته، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى قبل أن يدرك فيتفا التعادل للأهلي قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.
وسيطر الاهلي على مجريات الشوط الثاني، وتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 47، عن طريق مهند عسيري بعد تسديدة من فيتفا، ارتدت من الحارس علي العمري.
وفي الدقيقة 61 أضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث للأهلي، بعد مراوغة رائعة، قبل أن يسجل سعيد المولد الهدف الرابع في الدقيقة 86.
ورفع الأهلي الثاني رصيده إلى 40 نقطة، وبات على بعد نقطة من الهلال المتصدر، في حين بقي الاتحاد ثالثا برصيد 35 نقطة.
الوسوم:الأهلي, الاتحاد, الدوري السعودي
التصنيف: الرياضة
لاشك أن العروس الليلة احتفلت بالديربي الكروي بين فريقين شقيقين عريقين من مجموعة قمة الأندية الرياضية السعودية فريق الاتحاد والاهلى . وقد استمتعت الجماهير للمباراة في الملعب أو المتابعة عبر شاشات التلفاز داخل المملكة وخارجها .وفي النهاية فاز الأهلي بأربعة أهداف لهدف وقدم الأهلي مباراة كبيرة وكسبها لعبا ونتيجة. والواقع أن الاتحاد لم يتقاسم اللعب في هذه المباراة. عموما يجب أن يعلم الجميع أن لاعبي الفريقين خارج نطاق الملعب هما أصدقاء وحبايب وقد تربطهم علاقات اسرية . فلهذا أتمنى دائما أن يكون الحماس داخل الملعب من جماهير الفريقين ينتهي بنهاية المباراة. ومع الأسف بعض المحللين في القنوات الفضائية يخرجون عن تحليل المباريات وإمتاع الجمهور المشاهد بتحليل المباراة فنيا يفيد المشاهد العادي ويبتعدون عن التعصب لأنديتهم سواء فائزا أو مهزوم.ويتجهون إلى امور تكون غير مفيدة للمشاهد وانتقاد بعض الاشخاص سواء من الجمهور أو من كيانات الأندية الاخرى . لدرجة أن احدهم اجبر مقدم برنامج شهير وقدير على بث نعي عن فوز فريق على فريق الناقد القدير المهزوم.وهذا بالطبع حتى يهدئ من تمادي الناقد الحصري . عموما يعتقد البعض وهم قلة في تلك البرامج أن دفاعه المستميت سيجعل الأندية تستعين بهم أو تشركهم معها في المسؤولية وهم لايدركون أن بالاندية رجالات يعرفون الجيد من الغث . عموما مبروك للأهلي وحظا أوفر للإتحاد .