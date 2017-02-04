شارك عبر واتساب

جدة-أحمدإلياس

حول الأهلي تأخرة أمام غريمه الاتحاد إلى فوز كبير بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جرت بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

أخذ العميد زمام المبادرة في وقت مبكر عن طريق عدنان فلاته، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى قبل أن يدرك فيتفا التعادل للأهلي قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

وسيطر الاهلي على مجريات الشوط الثاني، وتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 47، عن طريق مهند عسيري بعد تسديدة من فيتفا، ارتدت من الحارس علي العمري.

وفي الدقيقة 61 أضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث للأهلي، بعد مراوغة رائعة، قبل أن يسجل سعيد المولد الهدف الرابع في الدقيقة 86.

ورفع الأهلي الثاني رصيده إلى 40 نقطة، وبات على بعد نقطة من الهلال المتصدر، في حين بقي الاتحاد ثالثا برصيد 35 نقطة.