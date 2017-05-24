أبطال “نادي جدة لذوي الاحتياجات الخاصة” يتفاخرون ببطولاتهم المحلية

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جدة – صالح سالم

تصوير : المحرر

احتفل نادي جدة لذوي الاحتياجات الخاصة مساء الأحد الماضي ٢٥ شعبان ١٤٣٨هـ بتحقيق عدد من البطولات المحلية وحصوله على المراكز الأولى في عدد من المسابقات الرياضية على مستوى المملكة بحضور عدد كبير من محبي النادي ورجال الأعمال والإعلاميين

وألقى رئيس مجلس الإدارة الدكتور راشد بن زومه كلمة عبر فيها عن شكره لأبنائه اللاعبين الذين حصلوا على معظم بطولات هذا الموسم في كل الالعاب وشكر كذلك المدربين الذين عملوا بجد واجتهاد للحصول على هذه المنجزات وأثنى على مجهودات إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

من جهته استعرض الدكتور محمد الطخيس أمين عام النادي منجزات النادي من خلال عرض مرئي تلا ذلك مراسم تسليم الكؤوس لرئيس مجلس الإدارة والأمين العام للنادي كما وقدمت الهدايا خاصة للمدربين.

وقُدمَ خلال الحفل عدد من القصائد الشعرية التي ألقاها كلاً من الشاعر محمد البكري والشاعر خالد الحمياني بالإضافة إلى تقديم أبريت “شكراً نادي جدة” من كلمات الشاعر ماجد الحارثي وأداء فؤاد كليب ومحمد الفلاحي بمشاركة فرقة فرسان الصحراء من أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم رئيس مجموعة أثر التطوعي الأستاذ محمد الغامدي عرض خاص بالمسؤولية المجتمعية أستعرض من خلاله عدد من مشاريع النادي خلال العام المنصرم والمشاريع القادمة داعياً رجال الأعمال وأهل الخير لدعم هذه المشاريع التي تصب في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين على مستوى مدينة جدة، ثم قدم المنشد عادل المالكي شيلة بعنوان يا خادم البيتين ثم تلا ذلك مشاركة فرسان الصحراء بختام الحفل بالفلكلور الحجازي البحري، بعدها أخذت الصور التذكارية للمشاركين بهذه المناسبة.

من جهته قال أمين عام النادي الدكتور محمد الطخيس لـ”لبلاد” أن نادي جدة لذوي الاحتياجات الخاصة يقدم لمنسوبيه ممارسي الرياضات المختلفة من ذوي الإعاقة حق المشاركات في جميع الألعاب والمسابقات بالإضافة إلى مكافاءات الفوز، وقال نحن فخورون بما حققه النادي والحصول على العديد من الجوائز في عدة مسابقات وحصولنا على مراكز متقدمة هو فخر لأبناء النادي لتحقيق الذهب ولا نرضى بالفضة ابداً، وعن الاستمرارية في تقديم مراكز متقدمة في العام المقبل قال الطخيس سيكون العمل مختلف وعلينا بذل المزيد للبقاء في القمه منافسين لبقية الفرق المشاركة معنا بمختلف الألعاب الرياضية.