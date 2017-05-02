(أبوظبي الأول) يدرس الدخول إلى السوق السعودي

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ابوظبي ــ وكالات

اعلن الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي الأول (1UAE) عبدالحميد محمد سعيد، أن البنك يدرس الدخول للسوق السعودي من خلال الاستحواذ على مؤسسات مصرفية قائمة، أو الحصول على ترخيص جديد.

وقال سعيد أن البنك يدرس دخول أسواق عالمية جديدة والخروج من أسواق أخرى غير رابحة

لافتا الى ان العمليات الخارجية تشكل 20% فقط من إيرادات البنك حاليا.

وبحسب القوائم المالية للبنك بعد الاندماج مع الخليج الأول، سجل البنك نموا في الإيرادات بنسبة 8.5% لتصل إلى 5.20 مليار درهم، وذلك في الربع الأول من عام 2017.

وبفضل النمو في الإيرادات سجل البنك صافي ارباح بنحو 2.93 مليار درهم بنهاية الربع الأول ، مقابل 2.60 مليار درهم في الربع الأول من عام 2016.

يشار إلى ان ارباح بنك أبوظبي الوطني زادت في العام الماضي، بنسبة 1.2%، لتبلغ 5.3 مليار درهم، مقابل أرباح بقيمة 5.23 مليار درهم في 2015.