العدد 21944 24 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(أبو نشوق) يدخل خيار الأهلي لخلافة جروس

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(أبو نشوق) يدخل خيار الأهلي لخلافة جروس
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جدة ـ البلاد
أكد مصادرة خاصة للبلاد أن المدرب البلجيكي برودم دخل من ضمن الأسماء التي يفاوضها الأهلاويون بجانب الرومانين كوزمين مدرب الأهلي الاماراتي والذي أوقف الشرط الجزائي الكبير والذي يقارب 14 مليون ريال سعودي المفاوضات معه ومدرب المنتخب الروماني دوم والذي يعد صاحب الحظوظ الأكبر لاختيار أحدهم لخلافة المدرب سويسري جروس والذي يبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة مع الأهلي بعد توصل الطرفان لاتفاق بعدم جدوى الاستمرار في ظل توتر علاقته مع العديد من اللاعبين لاسيما حسين المقهوي ومهند عسيري وعدم منحه فرص للاعبين الشباب طوال المواسم الثالثة التي قاد الفريق فيها

التصنيف: الرياضة

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