أجانب الاتحاد لا يجتمعون

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جدة-عبدالعزيز عركوك

كانت مباراة الرائد الماضي ضمن دوري جميل في الجولة الرابعة عشرة هي آخر مواجهة رسمية لعب فيها الفريق الاتحادي بالرباعي الأجنبي حيث لعب الفريق في الجولة الخامسة عشرة أمام الخليج

وشهدت غياب الثلاثي فهد الأنصاري للإيقاف ومحمود كهربا وأحمد العكايشي للمشاركة مع المنتخبين المصري والتونسي في كأس الأمم الأفريقية وفي الجولة السادسة عشرة أمام الوحدة غاب الثلاثي التشيلي فيلانويفا للإيقاف بالإضافة لكهربا والعكايشي وفي دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين غاب عن الاتحاد الثنائي العكايشي وكهربا

ثم شهد مواجهة الأهلي الأخيرة غياب المحترف المصري كهربا أما مواجهة اليوم أمام التعاون فقد تأكد فيها غياب المحترف الكويتي فهد الأنصاري للإصابة لحاجته للعلاج والتأهيل وبذلك سيغيب في مواجهتي التعاون والشباب ومن المتوقع أن يجتمع الرباعي في لقاء الهلال ضمن الجولة العشرين أي بعد 6 مباريات ماضية.