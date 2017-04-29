أحمد الملا: 5 مهرجانات تنظمها ثقافة الدمام سنويا

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الدمام-حمودالزهراني

أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام، أحمد الملا أن الجمعية حريصة على استمرار فعالياتها الفنية وعدم التوقف في سلسلة مهرجاناتها التي تصل إلى الخمسة في العام الواحد، منوهاً أن مهرجان الطفل والعائلة هو نتاج للدورة الأولى ومضاعفة للجهود والأنشطة في مختلف الفنون، هادفاً إلى تلبية حاجة الأسرة، ووضعها في أجواء دافئة من خلال فعاليات المهرجان المنوعة، مضيفاً أن هذا العام يشهد أكثر من 29 عرضا مسرحيا تؤكد من خلاله خشبة مسرح المهرجان على نمو الحركة المسرحية في المنطقة الشرقية.

وعن التعاون مع (نقوش الشرقية) أوضح أنه ماهو إلا عمل موازِ لصناعة حالة فنية في الفضاء العام، وتفعيل الجوانب الجمالية من خلال الاستعانة بالفنانين لإبراز الفنون المختلفة.

وقال مدير مهرجان الطفل والعائلة جبران الجبران إن الجمعية هي بيت الخبرة والفنون التي انطلق من خلالها المهرجان متنوعاً في مجالاته التي تحتفظ بأهميتها واستغلالها في الترفيه والمسؤولية الاجتماعية، موجهاً شكره وتقديره للتعاون مع (نقوش الشرقية) التي تسعى من خلال تعاونها الى إيصال الجانب البصري في الفنون إلى كافة أطياف المجتمع، وإلى نادي الاتفاق الرياضي في ابراز دور المسؤولية في الجوانب الرياضية والثقافية، وموجهاً شكره أيضاً للداعمين والرعاة والشركاء.