أحمد صالح عمر الديني.. إنجازات مستمرة.. وأبرز أعمدة بناء التعليم الناجح بالمملكة

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جدة – البلاد

تحظى المملكة العربية السعودية بالعديد من العلماء والشخصيات المعطاءة، والتي ما بخلت يوماً بعلمها على الناس، بل ظل كل فرد منهم يرفد المملكة بعلمه في مختلف القطاعات . شخصيات عظيمة ظلت سيرتها تُذكر بالخير على كل لسان في المجالس؛ حيث لم يسع أحد منهم لمنصب يطلبه، أو مال يغتني به، ولكن حملوا همّ الوطن، والنهوض به أولاً، بدافع الوطنية التي تجري في دمائهم .

اخترنا اليوم في هذه المساحة أن نتحدث عن عالم جليل في مجال التعليم ، ظل يرفد ذلك القطاع المهم بعمله وإنجازاته، وهو أول من أحدث نقلة كبيرة في مادة الرياضيات عبر تطويرها بطريقة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والتواصل ، مما جعله نموذجاً يحتذى به في قاعات العلم والمعرفة.. ألا وهو أحمد صالح عمر الديني.

إنجازات المسيرة

الأستاذ أحمد صالح عمر الديني مطور مادة الرياضيات في المملكة، والحاصل على بكالوريوس الرياضيات من جامعة الملك عبد العزيز في العام 1412هـ .عمل الديني طيلة فترة حياته السابقة في خدمة المملكة وطلابها، حتى استطاع تأسيس موقع شبكة الرياضيات التعليمية في العام 1432، كما حصل على جائزة جدة للمعلم المتميز، فضلا عن العديد من الإنجازات التي ظل ينشرها في كل مكان؛ عبر ترحاله الممتد إلى خارج البلاد وداخلها.

شبكة تعليمية

أسس الأستاذ أحمد صالح عمر الديني موقعاً، أطلق عليه اسم “شبكة الرياضيات التعليمية” وذلك منذ عام 1432 هـ ، و لم تكن الغاية منه توضيح مادة الرياضيات للطلاب في المدارس السعودية فقط ، بل الهدف والطموح تعدى ذلك، حيث كانت غايته أن تصل فكرة الموقع وأهدافه إلى جميع الطلاب والطالبات في العالم العربي أجمع ، مما يعمل على تيسير دراسة مادة الرياضيات، وتنمية اتجاهات إيجابية لدي الطالب عند دراستنا، فحمل الأستاذ عمر الديني على عاتقه أهدافاً شتى، ظل يعمل على تحقيقها طيلة فترة إنشاء الشبكة ، حيث تمثلت تلك الأهداف في تقديمه للدعم المستمر للمعلمين والمعلمات في مختلف المراحل التعليمية في ربوع مملكتنا الحبيبة ، وظل يعمل عبرها على تغذية عقول الطلاب بالمفاهيم والمعارف الجديدة ، عبر تفعيل استخدام التقنيات الحديثة في تعلم الرياضيات ، والإلمام بمستجدات تلك المادة من خلال التحديث الدائم للموقع.

رؤى مستقبلية

ونظراً لشعوره بالواجب الذي يحتم عليه أن يكون مساهما في إثراء الحقل التربوي، ولتيسير العملية التعليمية فيما يخص مادة الرياضيات، فقد قرر الأستاذ أحمد صالح المشاركة في رسم رسالة التربية بالمؤسسة التعليمية؛ من أجل تحسين جودة التعليم، حيث ساهم في دروس الدعم وتقديم الدروس والتمارين بطريقة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والتواصل، مما جعله أنموذجا يستلهمه المدرس لتبسيط الفقرات، وتقديم المادة العلمية بأبسط صورة وتقريبها لأذهان الطلاب والطالبات؛ حيث ساعد على تنمية القدرة على الملاحظة والتخيل واكتساب مهارة التركيب والتحليل، وفتح نافذة التواصل مع زملائه من أساتذة الرياضيات حول مستجدات المادة، وسبل الرفع من جودة الشرح داخل الفصل وتنوع أساليبه وإشراك الطالب نفسه في إلقاء الدرس، كي يصبح محورا أساسيا في العملية التعليمية.

رسالة مستفادة

لا شك أن ما عمل الأستاذ أحمد صالح على إنجازه طيلة الفترة السابقة ، يأتي في إطار دعم العملية التعليمية، وبصفة خاصة في تعليم “الرياضيات” في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تفعيل استخدام التقنيات الحديثة، بما يساعد في تدعيم المعلمين والطالب، ومساعدتهم في إتقان الرياضيات، وعرض المحتوى الرياضي بشكل ممتع وشيق، من خلال موقع متكامل على شبكة الإنترنت، والتحقق من جودة وتشجيع البحث فى هذا النوع من التعلم، لكي يستفيد منه فئات المجتمع كافة، خاصة أولياء الأمور، والمشرفين والمشرفات، ومعلمي ومعلمات الرياضيات في المراحل التعليمية المختلفة والطلبة والطالبات.