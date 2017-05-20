أخبار (واس) العاجلة على (سناب شات)

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الرياض – البلاد

أطلقت وكالة الأنباء السعودية خدمة الأخبار العاجلة عبر حسابها في تطبيق سناب شات ” Snapchat ” على الحساب ” spagov ” في مسعى للوصول إلى جمهور المشاهدين للمنصات المرئية.

وتهدف من خدمة الأخبار العاجلة إلى توفير مصدر موثوق عن آخر المستجدات والأحداث المحلية والإقليمية والمتابعات الإخبارية لتقديمها إلى الجمهور بشكل سريع وآني طبقا لاسترايتجية واس التوسعية في ميدان الشبكات الاجتماعية والإعلام الإلكتروني للوصول إلى شريحة أكبر وتحقيق التوسع والتأثير في الرسائل الإعلامية. ويأتي تطبيق سناب شات ” Snapchat “بإزاء الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها واس في الموقع الإلكتروني والرسائل النصية وفي تطبيق انستقرام وتيليقرام ويوتيوب وفيسبوك إلى جانب تويتر واس بأربع لغات العربية والإنجليزية والفارسية والفرنسية التي أطلقت اول أمس.

يشار إلى أن وكالة الأنباء السعودية حصلت على المركز الأول في قائمة أقوى الجهات الحكومية تأثيرا بموقع تويتر لعام 2016م.