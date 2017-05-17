أخصائي نفسي: جميع الحميات الغذائية كاذبة

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جدة – ليلى باعطية

من أكثر الأمور التي تؤرق الفتيات والسيدات في الفترة الحالية هي كيفية انقاص اوزانهن في رمضان استعداداً للظهور بشكل جميل ومتناسق في العيد، أو كيفية المحافظة عليه بدون زيادة. فتبدأ الكثيرات منهن في تجهيز حمياتهن الغذائية وقائمة للممنوعات أكلها وكمية المسموح بها وزيادة ساعات ممارسة الرياضة، وتكون الصدمة عندما ينتهي الشهر وتكون نتيجة الحرمان والتقنين للكثيرات انتهت بزيادة في أوزانهن فيكون لذلك دور كبير جداً في إصابتهن بالحزن والإكتئاب.

تواصلت “البلاد” مع الأخصائي النفسي لإنقاص الوزن ومبتكر برنامج (طريق الرشاقة) “ياسر نصار” لمعرفة أثر الحرمان من الطعام على نفسية الانسان ودوره في زيادة او انقاص وزن الجسم فوصف جميع الحميات الغذائية بـ “الكاذبة” وأنها تعمل على انقاص الوزن بشكل بسيط ووقتي وبعدها يرجع الشخص لزيادة الوزن مما يؤدي الى إضعاف الصحة، ورأى ان الطريقة المُثلى هو أن يتم اكتشاف الاسباب الحقيقية المؤدية للسمنة وفق معايير خاصة بالشخص، وتحليل النفسية واستخراج جميع المعتقدات والمشاعر السلبية الخاطئة المرتبطة بالطعام والرجيم وشكل الجسم عند الشخص.

وأشار إلى أن الانسان اذا كان لديه مجموعة من المعتقدات الصحيحة فعالة فإنه يستطيع أن يتخذ خطوات صحيحه ثابته سواء كانت مرتبطة بالوزن او على نطاق الحياة بشكل عام ، وفي كل مرة يتخذ قراراً صحيحاً يسجل لنفسه هدفاً يساعده على الربح في الحياة.

يذكر أن الأخصائي النفسي لإنقاص الوزن “ياسر نصار” يهدف من خلال ابتكاره لبرنامج (طريق الرشاقة) إلى أن يتم انقاص الوزن بأكثر الطرق أماناً وأقلها تكلفة وبدون ألم الجراحة أو الحرمان أو القيام بتمارين قاسية بالإضافة إلى الحصول على السعادة والثقة بالنفس.