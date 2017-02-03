أخصائي نفسي : مستوى القلق في الاتحاد أعلى من الأهلي

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جدة-عبدالعزيز عركوك

أكد الأخصائي النفسي الدكتور فالح أبو رجيلة ،أن مستوى القلق المحفز للأداء يميل للأهلي في مواجهة الاتحاد؛ لعدة أسباب، من ضمنها التعاقد مع لاعبين مميزين؛ مثل سعيد المولد، و سعد الأمير.

الأمر الذي أشعل المنافسة بين اللاعبين لوجود أكثر من نجم في الخانة الواحدة، وأوجد دكة بدلاء قوية، توفر البديل الجاهز، فنجد في ظل غياب عمر السومة- الذي بالتأكيد سيشكل تأثيرا سلبيا، ولكن هناك لاعب آخر مميز، قد يحدث الفارق، وهو مهند عسيري، الذي يدخل في تحد خاص مع ذاته، لإثبات وجوده،

وكذلك نجد منصور الحربي بديلا مقنعا للمصري محمد عبدالشافي، بالإضافة إلى تقدم الفريق في سلم الترتيب بعد احتلاله الوصافة، وأصبح يطمح للوصول إلى الصدارة، وكذلك عودة المدرب السابق السويسري جروس، جعلت الفريق يستعيد هيبته داخل الملعب بتعزيز الجوانب الفنية والنفسية.

وفي الجانب الاتحادي، أشار أبو رجيلة إلى أن الفريق يدخل بمعنويات عالية بعد تحقيقه الانتصار الأول على الأهلي بملعب الجوهرة في نصف نهائي كأس ولي العهد؛ حيث يطمح لاعبو الاتحاد لتأكيد تفوقهم، وإثبات أن الانتصار السابق لم يأت من فراغ، كونهم لاعبين في مرحلة الشباب، ويبحثون عن الحصول على مراكز أساسية في الفريق الأول،

وأضاف: إن الفريق سيفتقد لأحد أضلاع مثلث الرعب، بغياب محمود كهربا مما سيشكل ضغطا نفسيا كبيرا على اللاعبين، بالرغم من تواجد الثنائي فهد المولد، وأحمد العكايشي، واختتم بقوله: مواجهة الديربي مهمة جدا للفريقين على صعيد الجانب النفسي، فالفريق الفائز سيحصل على دعم قوي، للمنافسة على صدارة الدوري، بخلاف الخاسر الذي قد تؤثر عليه نتيجة المباراة ، بإدخاله بصراعات مع جماهيره، وستكلفه الكثير.