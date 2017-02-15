أخضر التايكوندو يحصد الذهب الدولي

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أنطاليا- وكالات

أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو رياض الظافري ذهبية القتال، في منافسات بطولة تركيا الدولية G2، والتي تقام حالياً بأنطاليا التركية،

وتضم نخبة من أبطال التايكوندو على الصعيد العالمي . حيث بدأ المنافسة على الذهب من دور الـ 64 وحقق الأفضلية، متخطياً الألماني الذي حل في الوصافة، والتركي صاحب المركز الثالث، والروسي الذي جاء في المرتبة الرابعة.

وفي وزن تحت 65 قتال، حقق اللاعب محمد السويق المركز الثالث، بعد أن نال الأذربيجاني الصدارة والتركي وصيفا . وكان أخضر التايكوندو قد حقق في ذات البطولة المركز الثاني في فئة البومسي جماعي، عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي ومحمد العباس، وحصل الأخير أيضا على فضية البومسي الفردي.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للاتحاد مشعل المطيري، أن العطاء السعودي كان رائعاً خلال المنافسات، ولازلنا ننتظر المزيد من الظفر بالذهب، مشيراً إلى أن مثل تلك المشاركات تعزز من مؤشر الأداء، وتضع اللاعب في كامل جاهزيته.