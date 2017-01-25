أخضر الكاراتيه يشارك في الدوري العالمي بباريس

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الرياض – المنسق الإعلامي

غادرت اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، الجولة الأولى، والتي تقام خلال الفترة من 26 الى 30 من شهر يناير الجاري .

ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد الدكتور سعود الرومي، وتضم الجهاز الإداري المكون من محمد الجويسم، وفيصل القحطاني، والجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالفتاح النجار، ومساعديه على الزهراني، ومحمد عبدالرحمن، ومصطفى إبراهيم، وأخصائي العلاج ريان محمد .

واختار الجهاز الفني (15) لاعباً للمشاركة في منافسات هذه البطولة وهم : ماجد الخليفة، وطارق حامدي، وابراهيم نانتومي، ورائف تركستاني، وبدر العتيبي، وعبدالعزيز الحكمي، وراكان البدري، وعبد الله الحربي، وفهد الخثعمي، ومسفر الأسمري، وبدر العلياني، ومحمد المالكي، وسلطان الزهراني، ومحمد الغامدي، ومحمد الروقي.

ويرافق البعثة الحكمان الدوليان مشرف الشهري، وعبدالرحمن المحارب، وسيلتحق رئيس الاتحاد، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي الدكتور ابراهيم القناص بالبعثة، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي للكاراتيه، والتي ستقام على هامش البطولة.