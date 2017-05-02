أداء الصلاة على شهداء الطائرة العمودية

شارك عبر واتساب

المناطق- واس

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل جموع المصلين في جامع الملك فهد بحائل عقب صلاة العصر أمس، للصلاة على شهيد الواجب العريف مهل بن سالم الداموك الرشيدي، الذي استشهد مع عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، إثر سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وقدم سموه العزاء لوالد وأشقاء وأقارب الشهيد، مؤكدا وقوف القيادة الحكيمة مع ذوي شهيد الواجب سائلا الله بأن يتقبله مع الشهداء والصديقين. من جهة أخرى أدى معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري بعد صلاة العصر أمس بجامع الراجحي بالرياض ، صلاة الميت على شهيدي الواجب المقدم طيار ركن فيصل بن سعود السبيعي من طيران القوات البرية والنقيب طيار تركي بن إبراهيم الهويريني من طيران الحرس الوطني – رحمهما الله – اللذين استشهدا في ميدان الشرف خلال مشاركتهما ضمن قوات التحالف . كما أدت جموع المصلين في محافظة شرورة عقب صلاة الظهر أمس صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي محمد عبدالله سالم الصيعري ، الذي استشهد إثر سقوط الطائرة العمودية. وتقدم المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين محافظ شرورة المكلف عامر الصيعري وعدد من مديري الإدارات الحكومية وجموع من الأهالي. كما أدت جموع المصلين بمحافظة العارضة في منطقة جازان عصر أمس صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد عقيلي ، الذي استشهد إثر سقوط الطائرة العمودية.

وتقدم المصلين بجامع الروان وكيل محافظة العارضة الدكتور خفير بن زارع العمري ، وقائد كتيبة الشرطة العسكرية بجازان العقيد تركي بن جبران آل جبر ، وذوو الشهيد .

كما شيّعت جموع المصلين أمس عقب صلاة الظهر بالجامع الكبير بظهران الجنوب، جثمان الشهيد العريف معيض محمد القحطاني، الذي استشهد إثر سقوط الطائرة العمودية .

وتقدم المصلين محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، ومديرو الإدارات الحكومية وجموع كبيرة من أهالي ظهران الجنوب.

وأدت جموع المصلين في الجامع الكبير بمركز عبس التابع لمحافظة المجاردة بعد صلاة ظهر أمس ، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب موسى سالم الشهري . وتقدم المصلين رئيس مركز عبس محمد سفر الشهراني” وعدد من المسؤولين وذوي الشهيد . ونقل الشهراني تعازي القيادة الرشيده لأسرة الشهيد, داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن.