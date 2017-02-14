أداء صلاة الميت على الشهيد الهلالي

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البرك – واس

أدت جموع المصلين في جامع الفاروق بمحافظة البرك أمس، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول جابر أحمد محمد الهلالي من منسوبي القوات المسلحة المشاركين في مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير، الذي استشهد في ميدان العز والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته في الحد الجنوبي.

ونقل محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ وتعازي سمو أمير منطقة عسير، لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم باستشهاد إبنهم في ميدان الْعِزَّ والشرف، دفاعًا عن الدين والْوَطَن ومقدساته.