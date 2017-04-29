أدبي الطائف يهدي الأمير خالد الفيصل كتابا

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الطائف – البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة هدية نادي الطائف الأدبي النسخة الأولى من كتاب (كيف نكون قدوة؟) الصادر عن النادي قدمها لسموه رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله بن مسفر الجعيد بحضور محافظ الطائف المكلف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني.

جاء ذلك أثناء زيارة سموه لمعرض الجهات المشاركة في مشروع ملتقى مكة الثقافي(كيف نكون قدوة؟) الذي نظمته محافظة الطائف . وقدم الجعيد شرحاً مفصلاً عن محتويات الكتاب الذي تضمن كلمات لعدد من المسؤولين والمثقفين وبحث متكامل عن القدوة لمجموعة من الباحثين المتخصصين تناول أهمية القدوة وذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية بالإضافة إلى الأدب والشعر العربي كما تضمن الكتاب دليلي ملتقى مكة الثقافي وجوائز الملتقى.