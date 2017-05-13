أدبي حائل يحث على المشاركة في مسابقات سوق عكاظ

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حائل- البلاد

دعت إدارة النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل, الشعراء والكتّاب في منطقة حائل إلى المشاركة في مسابقات ” سوق عكاظ ” لعام 1438هـ 2017م على الجوائز التالية جائزة شاعر عكاظ, وجائزة شاعر شباب عكاظ, وجائزة السرد العربي .

وحثّ رئيس مجلس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب, الأدباء في منطقة حائل على المشاركة في هذه المسابقات التي أعلن عنها عن طريق موقع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على الشبكة الإلكترونية في موعد أقصاه 19/ 8 / 1438هــ , متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

يذكر أن المسابقة تعد مسابقة وطنية مخصصة للشعراء الشباب بالمملكة, بهدف تشجيعهم وبث روح التنافس الإبداعي بينهم بالشعر العربي الفصيح.