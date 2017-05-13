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لندن – رويترز

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية تقترب من اختيار الشريك في مشروع مشترك تعتزم إقامته للإشراف على مشاريع البنية التحتية شبه الحكومية في المملكة.

وأبلغت المصادر رويترز أن من المعتقد أن جاكوبز إنجنيرينج الأمريكية هي المرشح الأوفر حظا لتصبح الشريك في المشروع المشترك الذي من المتوقع أن يشارك فيه صندوق الاستثمارات العامة. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها لأن المعلومات غير علنية بعد.

وتشارك أرامكو، التي تستعد لطرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ الشركات، في مشاريع بشتى القطاعات وليس النفط فحسب، وستقدم الشركة الجديدة خدمات إدارة المشاريع في مجالات البنية التحتية والمشاريع غير النفطية.

وأحجمت أرامكو وجاكوبز وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق ، لكن أحد المصادر قالت إن إعلانا بشأن المشروع المشترك سيصدر في 20 مايو.