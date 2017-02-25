أرامكو تعرّف طلاب الجوف ببرنامجي الابتعاث والتدرج

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سكاكا – البلاد

نظمت أرامكو السعودية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” لقاء تعريفيا لطلاب المرحلة الثانوية ببرامج الشركة التدريبية والابتعاث المنتهية بالتوظيف، قدمه مختصون من أرامكو السعودية، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة سكاكا .

وقال المدير العام للتعليم بالجوف فواز بن صالح السالم في كلمته إن مثل هذه اللقاءات تفتح للطلاب آفاقا جديدة لاستغلال الفرص وتحديد الهدف والرؤية قبل دخول الاختبارات المهنية حتى يتعرف الطالب على المتطلبات، ويبدأ بالاستعداد حسب توجهه وميوله.

من جانبه أوضح مستشار الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية بمنطقة الرياض خالد بن زيد العتيبي أن البرنامج يهدف إلى تقديم نبذة تعريفية عن برامج التدريب والتطوير التي توفرها “أرامكو السعودية “،

ويستهدف طلاب الصف الثاني والثالث ثانوي، ويشتمل البرنامج على مسارين ” برنامج الابتعاث الجامعي ، وبرنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية “،

مشيراً إلى أن الوطن بحاجة لليد الصناعية المدربة والتخصصات الهامة خاصة مصادر الطاقة والتعامل معها وصيانتها وهذا يتفق مع رؤية المملكة 2030 ، فيما يوفر البرنامج مكافأة شهرية للطلاب وسكن أو بدل سكن ويستقطب المبدعين والمتميزين من الشركات المساندة لـ “أرامكو” السعودية ومن الجامعات ايضاً.