العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أسرة تشترط على شاب تقدم لخطبة ابنتهم ترك (سناب شات)

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أسرة تشترط على شاب تقدم لخطبة ابنتهم ترك (سناب شات)
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القصيم ــ البلاد

رفض شاب إتمام خطوبته من ابنة إحدى العوائل بمنطقة القصيم لاشتراطهم عليه عدم استخدام (سناب شات).

وقال الشاب الذي فضل عدم ذكر اسمه خلال مداخلة لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” إنه تقدم لإحدى العوائل بمنطقة القصيم لخطبة ابنتهم، فوافقوا عليه في بداية الأمر، ثم بعد فترة فوجئ بطلبهم منه عدم استخدام برنامج (سناب شات) لإتمام الخطبة والزواج.

وعبر الشاب عن اندهاشه من اشتراط الأسرة، رغم امتلاكه جميع المؤهلات لتكوين أسرة والعيش حياة كريمة، مؤكدا أنه رفض الزواج من هذه الأسرة لجهة انحصار تفكيرها وطلباتها في ترك برنامج تواصل معين، متوقعاً أن يكون العيش مع ابنتهم متوتراً وغير مستقر.

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