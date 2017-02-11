أسعار النفط تتجاوز 56 دولارا

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لندن – رويترز

صعدت أسعار النفط أكثر من 1 % وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا إلى 56.29 دولار، بعدما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى مستوى قياسي للالتزام المبدئي من أعضاء أوبك بتنفيذ 92 % من الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه العام الماضي لكبح الإنتاج بهدف تعزيز أسعار النفط العالمية.

وقالت وكالة الطاقة في تقرير إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضوا الإنتاج في يناير كانون الثاني بما يعادل 90 بالمئة من مستويات الخفض المطلوبة وهو مستوى قياسي للالتزام في أول شهر من تنفيذ مثل هذه الاتفاقات.