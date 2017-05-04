“أسمن امرأة في العالم” تتوجه إلى أبوظبي

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توجهت المصرية إيمان أحمد(36 عاماً)، التي تحمل لقب “أسمن امرأة في العالم”، إلى أبو ظبي، اليوم الخميس. ، وذلك بعد 83 يوماً من وصولها إلى مومباي بغرض العلاج من السمنة المفرطة.

وكانت إيمان غادرت منزلها في الإسكندرية لأول مرة منذ 25 عاما لتسافر إلى مومباي، وقد جرى نقلها على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية المصرية

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بأنه من المقرر أن تغادر إيمان، التي كان وزنها قد وصل إلى 500 كيلوجرام، مستشفى “سايفي” في مومباي، والذي كان وصلته في 11 فبراير الماضي وأجرت به عملية تكميم معدة، في سيارة إسعاف خاصة.

ونقلت الصحيفة عن أفراد الفريق الطبي المعالج لإيمان القول في مؤتمر صحفي عقد أمس الاربعاء في مستشفى “سايفي”، إنهم قد “سامحوا” شيماء، أخت إيمان، عن “الادعاءات اللاذعة” التي قالتها بحقهم، كما نقلت الصحيفة عن الطبيب الهندي المشرف على حالة إيمان، مفضل لاكداوالى، والذي تمكن – مع فريقه الطبي المعاون – من إنقاص وزنها ليصل إلى 170 كيلوجرام، القول: “من المؤكد أن إيمان ستفتقدني بنفس القدر الذي سأفتقدها به”.

وكانت شيماء أخت إيمان قالت في وقت سابق من إبريل الماضي، في مقطع فيديو تم تداوله، إن شقيقتها في حالة حرجة وأنها لا تزال غير قادرة على التحرك أو الكلام وتدخل في غيبوبة متقطعة، وأن الأطباء يضغطون لإخراجها من المستشفى.

من جانبه، نفى المستشفى ورئيسه مفضل لاكداوالى، هذه “الاتهامات” ونشر مقاطع فيديو تظهر إيمان وهي تشاهد التليفزيون وتستمع إلى الموسيقى، موضحا في بيان إن:”إيمان في وعيها… وقد تراجعت المخاطر المرتبطة بالسمنة لديها”.