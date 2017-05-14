أسهل طريقة لعمل كبسة الدجاج من الشيف نيفين عباس

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

الكبسة السعودية من أشهر الأطباق التى يحبها الجميع ولها شعبية واسعة فى دول الخليج عامة وفى السعودية خاصة، وتدخل الكبسة السعودية فى منافسة قوية بين طبق السليق السعودى اللذيذ والقرصان، تتكون الكبسة من الأرز البسمتى أو الأرز طويل الحبة واللحم الضأنى أو لحم الماعز وفى بعض الأحيان يتم عمل الكبسة بالدجاج بدلاً من اللحم

نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكبسة السعودية بالدجاج بطريقة سهلة ولكن ذات مذاق مميز ورائع

المكونات

أولاً مقادير سلق الدجاج :-

دجاجة مقطعة

حبة بصل

1 عود دارسين ( قرفة )

2 ورق غار ( لورا )

4 فصوص هيل ( حبهان )

2 فص مستكة

3 مسمار قرنفل

ملح وفلفل أسود بحسب الرغبة

ثانياً مقادير عمل أرز الكبسة :-

كيلو من الأرز البسمتى طويل الحبة

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كاري

حبة بصل مبشورة

ملعقة صغيرة سكر

فص ثوم مفروم

2 مكعب ماجى

عود دارسين ( قرفة )

2 مسمار قرنفل

2 فص هيل ( حبهان )

نصف ملعقة صغيرة حار ( شطة )

2 ورق غار ( لورا )

حبة لومى أو ملعقة صغيرة لومى مطحون

سمن

2 حبة جزر مبشور ( إختيارى )

حبة طماطم مقطعة ( إختيارى )

مرق لحم لتسوية الأرز ( ما يعادل 4 أكواب مرقة )

مكسرات بحسب الرغبة

الطريقة

نبدء اولاً فى سلق الدجاج للحصول على المرقة

نضع جميع المكونات ما عدا الدجاج فى قدر على النار وتترك حتى تغلى

ثم يضاف لها الدجاج وتترك حتى تمام النضج

ينشل الدجاج من المرقة وتصفى المرقة وتترك جانباً

يدهن الدجاج بقليل من السمن ويوضع له قليل من البهارات ويدخل الفرن حتى يصبح ذهبى اللون

نبدء فى عمل أرز الكبسة

نقوم بنقع الأرز فى ماء به القليل من الملح لمدة 30 دقيقة ثم يغسل ويصفى

فى قدر على النار يحمر البصل مع السمن والسكر والكركم والكارى حتى يذبل البصل

يضاف للبصل الصلصة المركزة وتقلب

ثم تضاف جميع مقادير الأرز للقدر ما عدا الأرز

تقلب لمدة دقيقة ثم تضاف المرقة للخليط وتترك حتى تغلى

يضاف الأرز للخليط بعد أن يغلى ويقلب مرة واحدة فقط ثم يترك حتى يتشرب الأرز المرقة

بعد ذلك ينقل قدر الأرز على نار متوسطة الحرارة حتى تمام النضج

نقوم بإحضار طبق التقديم

ثم نضع الأرز والدجاج فوقه

يزين الطبق بالمكسرات المُفضلة

ثم يقدم الطبق ساخن