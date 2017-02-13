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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -.

استمرار المملكة في مواقفها المساندة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ونوه سمو ولي العهد خلال استقباله في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم…

معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بجهود الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم .

كما جرى خلال الاستقبال بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعملية السلام في المنطقة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في مناطق الصراعات والتوترات في العالم.

وعبر غوتيريس من جانبه، عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد …

مشيداً بمواقف المملكة مع الأمم المتحدة ومساندتها لها في جهودها نحو تحقيق السلم العالمي .

إلى جانب مساعداتها الإنسانية التي تقدمها للاجئين في العالم .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية.

ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان.

ومعالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي .

كما حضره وكيل الأمين العام للشؤون السياسية كبير المستشارين جيفري فيلتمان.

ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة أشوك نيقام.