العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أطباء الامتياز بالباحة يشاركون في مؤتمرين دوليين

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أطباء الامتياز بالباحة يشاركون في مؤتمرين دوليين
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الدمام-حمودالزهراني

شاركت جامعة الباحة ممثلةً بكلية الطب في مؤتمرين دوليين للطب الشرعي حيث أقيم الأول في جمهورية مصر العربية وهو المؤتمر الدولي الثاني للرابطة الدولية للقانون وعلوم الطب الشرعي (IALFS) والآخر في دولة الكويت وهو المؤتمر الدولي الأول في الطب الشرعي (FIFC) وذلك من خلال دراسةٍ بحثية بعنوان : الوعي المعرفي والعوامل المؤثرة في اختيار الطب الشرعي كمهنة وتخصص دراسي لطلاب الطب بجامعة الباحة .

وقد مثّل الجامعة في المؤتمرين طبيبا الامتياز حمزة صالح الزهراني وحسن علي الزهراني حيث تمت مناقشة نتائج الدراسة , والتي أوصت بأهمية زيادة معرفة طلاب الطب بأهمية الطب الشرعي ومهام الطبيب الشرعي وضرورة وجود تعاون مشترك مع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الوعي العام بهذه المهنة .

وقدم طبيبا الامتياز بالجامعة القائمان على البحث شكرهما لإدارة جامعة الباحة , لإتاحتها الفرصة للمشاركة بالمؤتمر وإظهار اسم الجامعة في هذين المحفلين الدوليين وإدارة كلية الطب ممثلة بعميد الكلية الدكتور علي هندي ووكيل الكلية للدارسات العليا والبحث العلمي بكلية الدكتور محمد حلواني والدكتور سليمان شريد على توجيهاتهم ودعمهم ومساندتهم لإتمام المشروع البحثي .

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التصنيف: محليات

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