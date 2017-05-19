أطفال يديرون مشاريعهم الناشئة في الخبر

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الدمام- حمود الزهراني

بادرت جمعية ود للتكافل والتنمية الأسرية بتخصيص أركان للأطفال لبيع منتجاتهم ضمن مهرجان “سوق مرش” الخيري في بادرة أولى من نوعها لدعم مشاريعهم الناشئة مع العديد من الفتيات والشباب المشاركين بأعمال فنية وتجارية وإعلامية ، وتحول المهرجان إلى منصة خيرية لدعم هذه الأعمال المتنوعة في مجالات عديدة إضافة إلى ما تضمنه من فعاليات توعوية وترفيهية وصحية .وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية الأستاذة نعيمة الزامل إلى تسمية المهرجان بسوق ” مرش ” إحياءً لزمن الماضي الجميل بلمسات شبابية حديثة بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المبدعين بمجالات مختلفة ، مبينة أن المهرجان يهدف إلى تمكين هؤلاء المتميزين وعرض أعمالهم أمام المجتمع إضافة إلى دعم 2500 أسرة ترعاها الجمعية في 4 أحياء محدودة الدخل بالخبر وتخصيص العائد من ريع هذا المهرجان لهم .

وأكدت الزامل أن “سوق مرش” الخيري استفاد منه ما يقارب 4 آلاف زائر خلال مدة ثلاثة أيام مختتما فعالياته أمس الأول في حديقة المانع بالحزام الذهبي في الخبر حيث اطلع الزوار على الأركان المنتشرة داخل الحديقة وبساحتها الخارجية والتي تنوعت مابين معرض فني لنخبة من الشباب والفتيات في الرسم والخط والتصوير وأركان لمشاريع ناشئة وكذلك أركان توعوية وصحية وفعاليات ترفيهية مصاحبة للأطفال ، مضيفة أن المهرجان أطلق بادرة متميز تمثلت في تخصيص أركان للأطفال لبيع منتجاتهم التي يعملون على تحضيرها مباشرة أمام الزوار من قهوة وعصيرات وكعك وإيسكريم وغيرها من المنتجات الغذائية البسيطة الصنع وهو ماحظي بإقبال الكثير من الزوار ودعمهم لهذه المشاريع ، في الوقت الذي قدمت الزامل شكرها الجزيل لشركاء النجاح من أسرة المانع التي دعمت بالموقع وسيارة الإسعاف وكذلك بلدية الخبر وكافة الرعاة والمتطوعين والمتطوعات .