أفراح الأمير خالد بن سعود .. والشيخ محمد أبو ملحة تضيء قصر الثقافة

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في ليلة جمعت عدداً كبيراً من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ووجوه المجتمع من مشايخ وأعيان ومسؤولين من مختلف مناطق المملكة.

احتفل صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن محمد والشيخ محمد عبد الوهاب أبو ملحة بزفاف الشاب عبد العزيز بن محمد أبو ملحة على ابنة الأمير خالد بن سعود وذلك مساء يوم أمس الأول الجمعة بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض قد وجه الدعوة في وقت سابق لحضور هذه المناسبة السعيدة,التي أعرب خلالها الحضور عن تهانيهم لسمو الأمير خالد والشيخ أبو ملحة وللعروسين بالتوفيق.. وبالرفاه والبنين.