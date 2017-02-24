أفريقيا تطلب مضاعفة مقاعدها في مونديال 2026
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جوهانسبرج- وكالات
قالت تقارير: إن رؤساء اتحادات كرة القدم في إفريقيا يرغبون في مضاعفة عدد منتخبات القارة السمراء في مونديال 2026 إلى عشرة مقاعد، بدلاً من المقاعد الخمسة الحالية. وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استغل تواجد السويسري جياني إنفانتينو رئيس “الفيفا” حالياً بجنوب إفريقيا؛ من أجل إخطاره برغبة الدول الإفريقية أعضاء “الكاف” في زيادة مقاعد المنتخبات المخصصة للقارة السمراء، إلى عشرة مقاعد في مونديال 2026، الذي سيشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا في المونديال. ونقلت الصحيفة الفرنسية تصريحًا لداني جوردان، رئيس اتحاد الكرة الجنوب إفريقي، حيث قال: كل الاتحادات الإفريقية تدعم فكرة زيادة المقاعد إلى عشرة، ونتمنى أن يحقق الفيفا ذلك عند تخصيص المقاعد، وتوزيعها بين قارات العالم.
الوسوم:أفريقيا تطلب مضاعفة مقاعدها
التصنيف: الرياضة
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