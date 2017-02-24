أكاديمي سعودي يتغلب على الزحام باستخدام بالدراجة

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جدة ــ البلاد

تغلب الأكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية حسام الملحم، على الزحام المرور بداجة هوائية، استخدمها في تنقلاته وإيصال أبنائه للمدرسة.

وقال الملحم إنه واجه صعوبات وانتقادات في بداية استخدامه لتلك الدراجة غير المستساغة لدى المجتمع ، حيث إن عدم معرفة المجتمع ورجال المرور بأنظمة قيادة الدراجات سبب له العديد من الإحراجات حتى صودرت دراجته.

منوهاً إلى ذهابه لمقر عمله بالجامعة على الدرجة، لافتا إلى أن الهدف من فكرته تحرير المجتمع من أمراض العصر المنتشرة.

وأبان الملحم أنه أنشأ مجموعات تثقيفية حول المملكة وأصدر أكثر من ألف مقطع فيديو لتوعية المجتمع بأهمية الدراجات، كبديل آمن وخيار رياضي صحي لمن لا يملك الوقت لممارسة الرياضة.