العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

أكثر اللاعبين مشاركة بجميل

0 تعليق 16 مشاهدة
أكثر اللاعبين مشاركة بجميل
شارك عبر واتساب

انتهت بطولة دوري جميل للمحترفين، وتُوج الهلال بلقبها في حفل رائع أقامته شركة عبد اللطيف جميل. وقد جاء في المركز الأول، كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات دوري جميل، ثلاثة لاعبين،

وهم: أحمد الكسار حارس الاتفاق، وعبد الله المعيوف حارس الهلال، ومسلم الفريج حارس الخليج، وقد شارك الثلاثي في كل المباريات.

وجاء أسامة هوساوي بعد ذلك، حيث لعب 25 مباراة، ونفس الأمر بالنسبة لعبد الرحمن العبيد لاعب القادسية، وحسن كادش لاعب الاتفاق، وأمورا لاعب الرائد، وبندر المطيري لاعب الباطن.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق