أكثر اللاعبين مشاركة بجميل

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انتهت بطولة دوري جميل للمحترفين، وتُوج الهلال بلقبها في حفل رائع أقامته شركة عبد اللطيف جميل. وقد جاء في المركز الأول، كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات دوري جميل، ثلاثة لاعبين،

وهم: أحمد الكسار حارس الاتفاق، وعبد الله المعيوف حارس الهلال، ومسلم الفريج حارس الخليج، وقد شارك الثلاثي في كل المباريات.

وجاء أسامة هوساوي بعد ذلك، حيث لعب 25 مباراة، ونفس الأمر بالنسبة لعبد الرحمن العبيد لاعب القادسية، وحسن كادش لاعب الاتفاق، وأمورا لاعب الرائد، وبندر المطيري لاعب الباطن.