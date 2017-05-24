أكثر من 80 قتيلا وجريحا بتفجير مانشستر .. وماي تدين (الاعتداء الإرهابي)

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مانشستر ــ رويترز

عاشت مدينة مانشستر البريطانية، مساء الاثنين، على وقع الرعب بعد التفجير الذي شهدته قاعة “مانشستر أرينا” للحفلات، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 59 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت الشرطة البريطانية بأن دوافع الهجوم إرهابية، وأن منفذ العملية قد قتل، وجاري البحث عن شركاء محتملين له.

وقال قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكينز، في مؤتمر صحفي: “نعتقد في هذه المرحلة أن الهجوم نفذه رجل واحد”، مضيفا: “نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أم ضمن شبكة”.

وتعرضت قاعة ملعب مانشستر أرينا المغطات، لهجوم دامي بعد دقائق من انتهاء حفلة المغنية الأمريكية أريانا غراندي، حيث أفاد شهود عيان بسماعهم دوي انفجار ضخم.

وكتبت شرطة جريتر مانشستر على “تويتر” تقول: “استجابت الشرطة لتقارير عن حادث مانشستر أرينا. الرجاء البقاء بعيدا عن المنطقة”.

وعثرت الشرطة البريطانية على جسم مجهول بالقرب من موقع الانفجار في مانشستر.

وأفادت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع عند الباب الرئيسي بعيد اختتام الحفل، وتوجه الحاضرين للمغادرة.

وتعتبر مانشستر أرينا حيث وقع الانفجار، أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا، افتتحت في 1995 وتستضيف حفلات موسيقية وأحداثاً رياضية.

إلى ذلك، أكدت الشرطة أنها تتعامل مع الانفجار على أنه حادث إرهابي محتمل، وأعلنت ‏إيقاف حركة القطارات في المدينة.

وقال مسؤولان أميركيان إن الدلائل الأولية تشير إلى أن انتحارياً نفذ التفجير.

فرنسا تدين:

من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن “صدمته” و”حزنه الشديد” بعد الاعتداء الدامي، وأعلن انه سيجري محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن “الرئيس ايمانويل ماكرون يعرب عن صدمته وحزنه الشديد للاعتداء الدامي الذي استهدف حفلا موسيقيا أمس الاول “، بينما ندد رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب بـ”العمل الإرهابي الجبان” الذي استهدف “خصوصا وتحديدا” شبانا صغار.

وأفاد مراسلو وسائل اعلام عالمية أن الشرطة البريطانية لم تكشف تفاصيل وافية حول ما جرى في مانشستر. وطلبت من المواطنين الابتعاد عن مسرح الانفجار، وتواردت أنباء أيضاً من شهود عيان عن سقوط ضحايا بسبب التدافع الذي حدث عقب انفجار مانشستر.

مهاجم انتحاري

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، لكن مسؤولين أميركيين قارنوا الحادث بالهجمات المنسقة، التي نفذها متطرفون في نوفمبر 2015 على قاعة باتاكلان للحفلات ومواقع أخرى في باريس والتي أودت بحياة نحو 130 شخصاً. وقال مسؤولان أميركيان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الدلائل الأولية تشير إلى أن مهاجماً انتحارياً نفذ التفجير.

كما ذكر مسؤول أميركي من سلطات مكافحة الإرهاب، طالباً أيضا عدم الكشف عن اسمه – أن “اختيار الموقع والتوقيت وطريقة الهجوم كلها أمور تشير إلى أنه عمل إرهابي”.

أنصار داعش يهللون:

في المقابل، وعلى الرغم من عدم تأكيد الشرطة هوية الجهة منفذة الهجوم، احتفل أنصار داعش على مواقع التواصل الاجتماعي، امس الثلاثاء، بالانفجار الذي حصد أرواح أكثر من 22 شاباً وصبية.

واستخدمت حسابات مرتبطة بداعش على تويتر وسوماً تشير إلى الانفجار لنشر رسائل احتفالية، وشجع بعض المستخدمين على شنّ هجمات مماثلة في مناطق أخرى.

وقال مستخدم يدعى عبدالحق على تويتر “يبدو أن القنابل التي تلقيها القوات الجوية البريطانية على أطفال الموصل و الرقة قد ارتدت

و نشر أنصار التنظيم الارهابي رسائل تشجع بعضهم على تنفيذ هجمات “منفردة” في الغرب، ونشروا تسجيلات مصورة للتنظيم تهدد الولايات المتحدة وعبر مستخدم عن أمله في أن يكون (داعش) مسؤولاً عن الهجوم، برغم عدم نشر أي إعلان للمسؤولية على أي من القنوات الرسمية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب على صفحة مرتبطة بالتنظيم على تليغرام “نستبشر عسى أن يكون الفاعل أحد جنود الخلافة”.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي لا تزال بريطانيا في حالة تأهب أمني عند ثاني أعلى مستوى، لاسيما بعد أن دهس شخص بريطاني المولد (تبنى توجهات متطرفة) المشاة بسيارة على جسر وستمنستر في لندن فقتل أربعة أشخاص قبل أن يقتل ضابط شرطة طعناً في محيط البرلمان. وقتل المهاجم بالرصاص في الموقع.

شهود عيان :

وتحدث عدد من شهود العيان الذين حضروا الحفل الغنائي للمطربة الأمريكية أريانا غراندي عما حدث في ملعب مانشستر أثناء التفجير الإرهابي أمس.

ونقلت صحيفة “The Guardian” عن شاب يدعى ماجد خان ويبلغ من العمر 22 عاما قوله “كان هناك دوي شديد يشبه الانفجار، نتج عنه حالة عامة من الذعر، وقد حاولنا الهرب من المكان. كان هناك دوي واحد فقط، وكل من كان في الطرف من حيث سمع الانفجار هرع فجأة في اتجاهنا”.

وقال فتى يبلغ من العمر 17 عاما يدعى أوليفر جونس :”تردد الصدى عقب الانفجار في بهو الملعب، وبدأ الناس في الهرب”.

وسردت شابة تدعى إرين ماكداغل ما رأت قائلة :”وقع في نهاية الحفل انفجار مدو. واشتعلت الأضواء فجأة، بذلك علمنا أن ما حصل ليس جزءا من برنامج العرض. اعتقدنا في البداية أنها قنبلة. كان هناك دخان كثيف. وركض الحاضرون إلى الشارع. وحين خرجنا شاهدنا عشرات من سيارات الشرطة وعددا من سيارات الإسعاف”.

ونقلت صحيفة “The Guardian” عن عدد من الشباب قولهم إنهم شاهدوا خمسة أشخاص مضرجين بالدماء، في حين قالت شابة في 25 عاما من عمرها :”الجميع بدأ في الصراخ، وكدنا أن نقع تحت أقدامهم، فيما انتشرت رائحة احتراق”.

وتفيد آخر الأنباء من “ملعب مانشستر” بمقتل 22 شخصا وإصابة 59 آخرين، وعدت السلطات البريطانية ما حدث عملا إرهابيا، فيما تناقلت وسائل إعلام تبني تنظيم “داعش” للهجوم.

تعليق الحملات :

فيما اتفقت الأحزاب السياسية في بريطانيا على تعليق الحملات الانتخابية حتى إشعار آخر في أعقاب انفجار في مانشستر أودى بحياة 22 شخصًا في حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي.

وقال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بيان إنه تحدث إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي وإنهما اتفقا على تعليق جميع الحملات لانتخابات الثامن من يونيو.وقالت ماي في وقت سابق إن الحادث بالمدينة الواقعة في شمال إنكلترا يجري التعامل معه باعتباره هجومًا إرهابيًا.