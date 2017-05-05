أكدوا بأن اللقاء أوضح كثيرا من الملابسات محللين وإعلاميين لـ”البلاد: الأمير محمد بن سلمان أعاد التقييم وأبقى على الأهداف

خديجة العثمان ” جدة ”

ذكر عدد من الإعلاميين والمحللين أن حديث سمو ولي ولي العهد رفع درجة التفاؤل والتفهم خصوصآ وأن حديثه جاء بعد إعادة البدلات وكأن الأمير يصنع شيء من إعادة التقييم مع الإبقاء على الأهداف من خلال برامج إنفاقية ستعيد التوازن الى السوق وتعاود الأنشطة الإقتصادية دورتها الإعتيادية وتفعل الإجراءات الإقتصادية .

وقال الكاتب والمحلل السياسي عقل الباهلي لـ( البلاد ) أن حديث الأمير محمد بن سلمان غطى الكثير مما كان يتحاور الشعب السعودي حوله , وحتى أكون منصف وواقعي في نفس الوقت كان كثير من الرؤية في ذهن المواطن لا شئ خصوصآ أنه رافقها مجموعة من الإجراءات التقشفية التى دفعت الناس وساهم إستغلال خصوم المملكة في تعظيم السلبيات وهي موجودة فى خلق حالة من المشاعر السلبية تجاه المشروع.

من جانبه أعرب نائب مدير عام الإعلام الخارجي بجدة فهد السيد لل ( البلاد ) عن سعادته باللقاء الذي اجراه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واصفا ذلك باللقاء الشامل.

وأشار ” السيد” الى ان ولي ولي العهد اوضح خلال هذا اللقاء الكثير من الملابسات والشكوك التي كانت تثار حول رؤية 2030 وحول تحقيق اهداف برامج التحول الوطني

كما تناول الشؤون المحلية والإقليمية والدولية على كافة المستويات .

وفي ذات السياق اوضحت الاعلاميه امل الحمدي في تصربح لها لـ( البلاد ) ، ان اللقاء كان توضيحي عمل على طمانت الشعب ورفع معنوياته وعزز من قوه الاقتصاد السعودي .

واردفت الحمدي، الى ان اللقاء عمل على توضيح امرين، الامر الاول الخطوات والاستراتيجيات التي اتخذتها الدوله لتحقيق رويه ٢٠٣٠، والامر الاخر الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفتره السابقه، وهو دليل على شفافيه الحكومه مع الشعب، واصرارها على تطبيق الرويا.

واشارت الحمدي، الى ان ولي ولي العهد اوضح انه خلال الفترات القادمه سيكون هناك لقاءات اخرى لاطلاع المواطنين على المستجدات والبرامج التنمويه التي ستطلق، بمعنى ان هذه اللقاء يعد موشر لاطلاع الشعب موشر التنميه وتحقيق الرويا،

حيث ان ولي العهد خصص لكل برنامج عضو من مجلس الاقتصاد لمتابعه الجهات في تطبيق وتنفيذ البرامج التي اطلقت مطلع الاسبوع الجاري البالغ عددها ١٠ برامج.

واضافت “حمدي ” ان خلال اللقاء لاحظنا اهتمام ولي ولي العهد بادق التفاصيل وشرحها بدون تكلف مراعيا جميع شرائح المجتمع، وهو ما يعزز حكمه القياده في مشاركه الشعب تطوراتها.

وقال عضو مجلس ادارة المسرحيين السعوديين الفنان احمد الهذيل لـ(البلاد) ان اللقاء الذي اجراه ليلة البارحة ولي ولي العهد كان لقاء فاخرا يفوق الوصف , حيث ظهرت اهميته من خلال مجمل خطاب الامير محمد بن سلمان الذي تجلى فيه ثقته وهو يجيب على الاسئله الجريئة المطروحة عليه امام الملأ

وأشار الهذيل الى ان شخصية محمد بن سلمان الإدارية بعثت على الاطمئنان بان الامور تدار تحت ايدي حازمة وامينة وواثقةمن خطاها وثقته في الردود هي الصفة التي نفتقدها في كثير من المسؤولين اليوم

كما اشاد احمد الهذيل باحترافية الحوار والادارة الاعلامية التي ظهرت من خلال طرح أسئله جريئة على عوام الناس وهذا ان دل فانه يدل على مهنية الاعلاميين السعوديين الذين ادارو واشرفو على هذا اللقاء .

وقال الاعلامي سلطان الحويماني لـ( البلاد) ان الامير محمد بن سلمان رجل ذكي و صاحب قرار واضح , تجلى ذلك في ردوده واسترساله دون تردد

كما اشار الى قوة الذاكرة التي يتحلى بها هذا الشاب الامير والتي ظهرت من خلال استرساله لأرقام واحصاءات يصعب على اكثر المسؤولين استحضارها.