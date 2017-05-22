أكدوا مكانة المملكة وأهمية دورها.. قادة ووفود الدول : القمة جاءت في الوقت والمكان المناسبين

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الرياض – واس

وصف فخامة الرئيس تالون باتريس رئيس جمهورية بنين القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض بأنها قمة في غاية الأهمية لأنها قمة تأتي في الوقت المناسب والمكان المناسب.

وقال فخامته : ” إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دولتان كبيرتان في العالم ، لذا فإن حضوري مع الرؤساء العرب والمسلمين ومجموعة من الرؤساء الأفارقة للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية لا شك أنه سيوصلنا إن شاء الله تعالى للأهداف المنشودة والتي من أبرزها تطبيق الأمن والسلام”.

وأضاف فخامته : “إن هذه الزيارة هي الزيارة الثانية إلى المملكة العربية السعودية منذ أن توليت مهام الرئاسة في جمهورية بنين ، ورأيت أن المملكة بلد كبير له قيادة مثالية ؛ لذلك سنعمل معهم سوياً إن شاء الله حتى نرفع مستوى الأمن والسلام في العالم”.

وقال فخامته “إن المملكة العربية السعودية دولة مهمة لها قيادة رشيدة على رأسها ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يبذل جهوداً كبيرة في مجال حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب الذي يعاني منه الجميع ، لذا سنسعى للتعاون فيما بيننا لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي انتشر في كثير من بلدان العالم”.

وفي ختام تصريحه أعرب فخامة رئيس جمهورية بنين عن الشكر والعرفان إلى حكومة المملكة وشعبها على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، متمنيا تكرار مثل هذه الزيارة .

* السلام العالمي

من جهته أعرب فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدعوته جمهورية مالي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

‎ وأبدى فخامته في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، تطلع بلاده من المشاركة في القمة إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول الإسلامية وأمريكا، وأن ينتج عنها قرارات تخدم السلام في العالم وتضع حداً للعنف والتطرف، وتبين للعالم أن الإسلام دين تسامح وتراحم .

‎ وأكد أن احتضان الرياض للقمة الإسلامية الأمريكية، يؤكد حرص المملكة على القضايا الإسلامية ودورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، معرباً عن أمله في أن تخرج هذه القمة بالأهداف والتطلعات التي عقدت من أجلها .

* دور ريادي

وأعرب معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان عن ثقته بالنتائج التي ستحققها القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

وأكد معاليه أن تخصيص أول زيارة خارجية لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية، ومشاركته في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في هذا الظرف المهم والحساس، له دلالات متعددة.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تدل على متانة العلاقات السعودية الأمريكية والتحالف الإستراتيجي بين البلدين وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا خاصة تجاه سعي إيران واتباعها في المنطقة إلى تهديد السلم والاستقرار، مفيداً أن هذا التطابق يظهر جلياً في التصنيف المتزامن من قبل المملكة والولايات المتحدة للمدعو هاشم صفي الدين أحد القيادات البارزة في مليشيات حزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب.

وقال :” إن انعقاد هذه القمة بمشاركة واسعة من قادة الدول العربية والإسلامية، مؤشر على مكانة المملكة في العالم العربي والإسلامي، وهو ما يتجلى في قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وفي سعيها الدائم لخدمة القضايا العربية والإسلامية ” .

وبين معالي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب أن هذه الزيارة تدل على إرادة أمريكية حقيقية للتعاون البناء مع المملكة ، يقوم على تقدير حقيقي لدورها المحوري في ضمان الأمن والسلم الدوليين وفي مكافحة الإرهاب ، الذي تبدى من قبل في التقدير الكبير لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال منح سموه ميدالية جورج تينت التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب ونظير إسهامات سموه الرائدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

* ثقة في النتائج

من جانبه أثنى معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا فاسو ألفا باري على مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ، وقال أنها ستجد استجابة كبيرة وستكون مبادرات وجهود ناجحة.

وقال معاليه : “إن القمة العربية الإسلامية الأمريكية ستخرج بنتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب بإذن الله ، ودولة بوركينا فاسو هي إحدى دول مجموعة الخمس لمكافحة الإرهاب في المنطقة الساحلية التي تعاني كغيرها من الدول من الإرهاب ، لذلك فإننا نأمل أن نحظى بخبرات المملكة العربية السعودية في مجال حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ، فالمملكة ‏لها دور كبير في مكافحة الإرهاب في منطقتنا منطقة غرب أفريقيا”. ‏

وأضاف معاليه “لابد من تضافر الجهود لحفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب ، فبالتعاون في بيننا وبتضافر الجهود نكون أقوياء ونتمكن من عمل الشيء الكثير في هذا المجال ، ومع دخول الولايات المتحدة الأمريكية في جهود حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب فإننا مع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – سوف نجد وسائل كثيرة لمكافحة الإرهاب مثل توفير المعدات والتدريب العملي وكذلك التصدي له فكريا وأيدلوجيا ، لذا فإن هذه القمة جاءت في الوقت المناسب لتسهم في تعزيز حفظ الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب”.

وقال معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بوركينا : “‏‏لقد جئنا للتعاون مع المملكة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب ، فالمملكة تعد مثلا أعلى في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي انتشر في كل مكان والذي يجب أن يستأصل من الجذور”.

وأعرب معاليه في ختام تصريحه عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية – أيدها الله – على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.