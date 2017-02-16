ألغام الحوثيين .. جرائم حرب بشعة ضد نساء وأطفال اليمن

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عدن – واس

تشكل قضية زراعة الألغام “مضاد الأفراد” في اليمن، تحديًا كبيرًا أمام الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك بعد أن زرع الحوثيون في جميع المحافظات التي طردوا منها آلاف الألغام بأنواعها، “مضاد المدرعات أو الأفراد”، أودت بحياة الكثير من الأبرياء وحالت دون عودة الذين شردوا على يد الانقلابين من قراهم بسبب تطويقها بمزارع الألغام المحظورة دوليًا .

في المقابل، يبذل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودًا كبيرة وناجعة لدعم وتأسيس مراكز تأهيل الإصابات والأطراف الصناعية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للمصابين من ضحايا الألغام الذين في معظمهم من الأطفال والنساء .

ووفق تقارير منظمات دولية ومحلية يمنية، فإن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، متورطة بشكل مباشر في انتهاك قوانين الحرب، عبر زرع ألغام مضادة للأفراد، التي تسببت في مقتل عشرات المدنيين، وحرمان الكثير من الأهالي الذين شردتهم الصراعات الدامية مع الانقلاب، من العودة إلى قراهم بعد أن تعطلت الطرق المؤدية إليها بسبب انتشار ألغام الحوثي والمخلوع، التي لا تميز بين ضحاياها ولا يبطل مفعولها بمرور الوقت .

وفي هذا السياق، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنها تحققت من خمس حالات لأشخاص أصيبوا بتشوهات بسبب ألغام مضادة للأفراد في تعز منذ مارس 2016، منهم رجل كان عائدًا إلى منزله مع شقيقه بعد أشهر من النزوح من قريته التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي .

وتنتشر ألغام الحوثيين في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية : “عدن وأبين ومأرب ولحج وتعز”، منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية ، الأمر الذي تنظر إليه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ودول المنطقة والعالم، بعين الاهتمام البالغ، وتدعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية كافة، والمعنية بنزع الألغام، وعلاج ضحاياها وتأهيلهم، إلى تكثيف جهودها ومبادراتها في اليمن .

وتعمل قوات دعم الشرعية في اليمن، على مساعدة الجيش الوطني لتطهير المواقع التي استهدفها الحوثيون بزراعة الألغام مضادة للأفراد، وتأمين الطرق التي عمدوا إلى الانتقام من المستفيدين منها عبر زرعها بعشرات الألغام المضادة للأفراد .

وفي ظل افتقار اليمن إلى موظفين مجهزين ومدربين للقيام بمسح منهجي لإزالة الألغام والمتفجرات التي خلفتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، رغم دعم التحالف المتمثل في توفير عدد من كاسحات الألغام، تبدو القضية واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه اليمن حكومًة وشعبًا .وقالت منظمة حكومية : إن الألغام الأرضية تسببت حتى الآن في مقتل 18 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 39 آخرين في مناطق في محافظة تعز، بين مايو 2015 وأبريل 2016 .

وقال موظفون طبيون ويمنيون يعملون في إزالة الألغام – حسب تقرير هيومن رايتس ووتش – :”إن العدد الحقيقي لضحايا الألغام في تعز، أعلى من ذلك بكثير “.

وفي يونيو 2016 قال طبيب : إنه عالج أكثر من 50 شخصًا في تعز بترت إحدى أطرافهم منذ أبريل 2016، ويعتقد أنهم أصيبوا بألغام أرضية .

من جهته، قال محافظ الجوف السابق حسين العواضي إنه يعتقد أن الحوثيين زرعوا أكثر من 30 ألف لغم متنوعة الأحجام في المحافظة .

وأكد في تصريحات صحفية أن حقول الألغام كان لها أثر في إبطاء عملية تحرك الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستكمال استعادة السيطرة على مديريات المحافظة كافة .

وأشار إلى أن السلطات المحلية تسعى حاليًا لفتح الطريق العام أمام السكان بسبب إرهاقهم من الطريق الترابية التي زرع فيها الحوثيون كميات كبيرة من الألغام .

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه لمساعدة الشعب اليمن على الخروج من هذه الأزمة، التي منها مشروع دعم مراكز تأهيل المصابين والأطراف الصناعية، الذي نفذته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC بأكثر من 10 ملايين دولار .

ويولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اهتمامًا خاصًا بضحايا الألغام من المدنيين الأبرياء، وفضلًا عن المساعدات الطبية والعلاجية، يقدم المركز مشروع دورات تثقيف حول مخاطر الألغام وخدمات الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة،

بهدف إنقاذ حياة اليمنيين وخاصة الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، من خطر مزارع الموت التي يخلفها الحوثيون وأتباع المخلوع صالح في كل مكان سيطروا عليه قبل أن يستعاد من سيطرتهم ويتم تحريره على يد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية .