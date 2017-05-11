ألماسة وردية قد تكون الاختيار الاستثماري الأنسب لأغنى الأغنياء

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بالنسبة لأغنى أغنياء العالم قد يكون الخيار الاستثماري الأنسب هو شراء ألماسة وردية نادرة للغاية بعد أن سجل الألماس أثمانا قياسية في مزادات هذا العام.

وقال توبياس كورمايند مدير موقع 77 دايموندز الذي يملك متجرا في حي ماي فير في لندن ويبيع على الانترنت:

إن الإقبال على شراء الألماس الملون تزايد مع خروج العالم من الأزمة المالية.

وقال كورمايند لتلفزيون رويترز “المستثمرون المحنكون استندوا إلى حقيقة أن مثل هذه الأحجار الملونة نادرة للغاية”.

ويقول محللون إن الألماس الملون قد يظهر بألوان منها الأزرق والأصفر والأحمر والوردي استنادا إلى طبيعة تشكل الحجر.

لكن الوردي نادر ويقدر الخبراء قيمته الجمالية بأكثر من غيره من الألوان.

وقال إيدان جولان من شركة إيدان جولان لأبحاث ومعلومات الألماس:

“الألماس الوردي ليس فقاعة بل له سوق. الناس لا تشتري فقط بل تبيع أيضا. هناك جدوى اقتصادية لذلك”.

وفي ابريل نيسان بيعت ألماسة النجمة الوردية وهي ألماسة ضخمة تزن 59.6 قيراط بسعر قياسي بلغ 71.2 مليون دولار في هونج كونج