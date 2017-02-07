ألمانيا: تقارب روسيا وأمريكا سيحل أزمات عالمية

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برلين- وكالات

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن التقارب المحتمل بين روسيا والولايات المتحدة سيؤدي إلى حل الأزمات العالمية.

وقال الوزير لقناة ” أر تي دي” الألمانية: “في حال كان هناك تقارب بين القوتين العالميتين، سيكون هذا جيدا لتطور الوضع في سوريا وأوكرانيا ولعملية نزع السلاح في أوروبا”.

وأشار الوزير الألماني إلى أن عملية التفاهم في المستقبل قائلا:، “لا يجب أن تتم على حساب أوكرانيا وأوروبا”، …”أوضح كل من نائب الرئيس الأمريكي بنس وزميله تيلرسون، خلال المفاوضات، أنهما مهتمان بشكل كبير بأوروبا موحدة، وأنهما يدعمان الشراكة عبر الأطلسي في حلف شمال الأطلسي”.

والتقى وزير الخارجية الألماني، خلال زياته الولايات المتحدة، مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ونائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ، أنه يخطط لتعاون مع روسيا وأوكرانيا وغيرها من البلدان المعنية لاستعادة السلام بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما أعرب نائبه عن قلق بلاده إزاء تصاعد العنف شرق أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير.

وتوقع بنس استمرار الحوار بين موسكو وواشنطن حول الموضوع الأوكراني، وقال: أجرى “الرئيس نقاشا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدثا عن أوكرانيا، وأنا أتوقع أن هذا النقاش سيستمر”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ليست طرفا في “اتفاقيات مينسك” لحل الأزمة الأوكرانية، وأنها تستطيع فقط، الضغط على الأطراف المعنية لتنفيذ الاتفاقيات.