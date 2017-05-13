أمانة الشرقية تكرم أمناء سابقين ومتقاعدين

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

كرمت أمانة المنطقة الشرقية 45 متقاعدا من منسوبيها بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير والأمناء السابقين الأمين المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي والأمين الاستاذ زايد بن فهد السكيبي والأمين المهندس إبراهيم بن سليمان بالغنيم وأصحاب المعالي والسعادة ووكلاء والأمين ومدراء الإدارات والأقسام في الأمانة ورؤساء البلديات.

أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خاطب المتقاعدين قائلا: إن ما قدتموه طوال فترة عملكم في أمانة المنطقة الشرقية هو محل تقدير واعتزاز بكم ولخدماتكم الجليلة التي أديتموها لوطنكم في أحد قطاعات الدولة، وإنها ليست لحظة تكريم عابرة، بل هي تجديد الصلة والتواصل مع رجال خدموا هذا الوطن لحقبة زمنية كانت مليئة بالإنجازات التي تشهدها المنطقة وسجلها التاريخ.

بعدها ألقيت كلمة المتقاعدين ألقاها المهندس جمال بن ناصر الملحم وكيل التعمير والمشاريع السابق، قال فيها:” أعزائي وزملائي نلتمس منكم العذر عن أي تقصير تجاهكم فميدان العمل لا يخلوا من الحماس والإخلاص وقد ينتج عن ذلك بعض الأمور الغير مقصودة ولا ننسى وقفتكم وكريم تعاونكم معنا خلال تواجدنا بينكم في أمانة المنطقة الشرقية”.

فيما قال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا :”كم هي سعادتي وأنا أقف اليوم أمثل جميع منسوبي أمانة المنطقة الشرقية بين كوكبة من القياديين تشرفنا بالعمل معهم سنوات طويلة كانت مليئة بالإنجازات والتحديات والصبر والمثابرة.