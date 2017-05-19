أمانة الشرقية تكرم 24 فنانا وفنانة تشكيليين

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الدمام-حمودالزهراني

كرمت أمانة المنطقة الشرقية 24 فنانا وفنانة تشكيلية (الأحد 18 /8 / 1438ه) في قاعة الاجتماعات الكبرى بالأمانة، وذلك لمشاركتهم الفاعلة والمساهمة في إنجاح فعالية (للإبداع صورة) ضمن مبادرة (نقوش الشرقية) التي أقيمت مؤخراً في كورنيش الدمام بحضور الرسام التشكيلي الفنان عبدالعظيم الضامن.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والأعلام والمتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن تكريم الفنانين والفنانات التشكيليين المشاركين في مبادرة (نقوش الشرقية) تأتي ضمن عناية الأمانة بهذا الفن الجمالي في رسم لوحات تعنى بالبيئة وتراث المنطقة .

وأضاف الصفيان أن البرنامج يهدف لتكوين لوحات فنية جمالية تربط التراث بالحاضر وتزيين المرافق العامة، ولإيصال فكرة المحافظة على الممتلكات العامة وعدم العبث بها والمحافظة على جماليتها وبمساهمة وإشادة المجتمع في هذه المبادرة التي أصبحت لها صدى كبيراً جداً .