أمانة العاصمة المقدسة تبدأ خطتها لشهر رمضان

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

هيأت أمانة العاصمة المقدسة طاقاتها وإمكانياتها لتنفيذ خططها خلال موسم رمضان 1438هـ والمتمثلة بتوفير أفضل الخدمات البلديـة للأهالي والمعتمرين والزائرين في مكة المكرمة أثناء الموسم ، حيث تشمل أعمال الأمانة كافة الخدمات البلدية ، مثل النظافة العامـة وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات ، ومتابعـة المحلات التجارية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والكشـف على المواد الغذائيـة المعروضة للبيع للتأكـد من صلاحيـتـها للاستخـدام الآدمي ،

ومتابعة أعمال المسالخ الـعــامة والأهـلية، وتشغيل وصيانة ونظـافـة المرافق البلدية مثل الطـرق والأنفـاق وشبكات الإنـارة ومواقف السيارات ودورات المياه العامة والحـدائـق العامة والمسطحات الخضراء وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ، والمتابعة الميدانية لجميع الأعمـال المتعـلقــة بالخـدمات والمرافـق البلديــة .

وقال معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار إن الأمانة اعتمدت في تنفيذ خطتها على تكثيف الجهود لاستمرار العمل في جميع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية حسب المهــام والواجبات المحددة ووفقاً لخطة عمل تفصيلية لكل قطاع ، وتم تكليف المسئولين وقياديي الأمانة من وكلاء ومساعدي الأمين ومدراء العموم ورؤساء البلديات الفرعية الإشراف المباشر على تنفيذ الأعمال وتوجيه الإمكانات المادية والبشرية لتنفيذها ضمن الخطة المحددة .

وأكد البار أن ذلك يأتي من خلال حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ وتوجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وبمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، على ضرورة تهيأة كافة سبل الراحة والطمأنينة لضيوف بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل . وركزّت الأمانة في خطتها خلال شهر رمضان 1438هـ على الأعمال الميدانية.