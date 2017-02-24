أمانة العاصمة المقدسة تصدر أول رخصة فورية

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

اصدرت أمانة العاصمة المقدسة أول رخصة مهنية فورية في مدينة مكة المكرمة من خلال بوابة “بلدي” الإلكترونيه التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا على موقعها الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي على شبكة الإنترنت ، وفي ظل التطور التقني والمعرفي الذي تسعى إليه الوزارة، وسعياً للارتقاء بجودة المعيشة في المدن السعودية وبناء على رؤية القطاع البلدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أوضح ذلك مدير عام تقنية المعلومات بأمانة العاصمة المقدسة الاستاذ أحمد حكمت الله ، وافاد بأن الأمانة حريصة على دعم وإنجاح هذه المبادرة وتقديم الخدمات المختلفة عبر شبكة الأنترنت وتسهيل إجراءات المواطنين من خلال إتاحة الفرصة لهم باستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم ، وذلك من خلال توجيهات معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة بن فضل البار المستمرة لكافة الجهات المختصة في الأمانة ومنها تقنية المعلومات ، والتي كان لها الأثر الأكبر في سرعة هذا الإنجاز.

وأشار الى أن هذه الخدمة الالكترونية اصبحت متاحة لكافة المواطنين من خلال بوابة بلدية شريطة أن يوفر المواطن كافة الاشتراطات اللازمة للحصول علي الرخصة قبل تقديم الطلب في بوابة بلدي الالكترونية.